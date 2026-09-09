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FOTO Od Vodnjana do svijeta: Infobip slavi 20 godina, a već planira i novi kampus

Piše HINA,
FOTO Od Vodnjana do svijeta: Infobip slavi 20 godina, a već planira i novi kampus
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Foto: Sasa Miljevic
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Infobip će i ove godine ostvariti rast poslovanja, nakon lanjskog rasta globalnih prihoda za 17,5 posto i skoka dobiti prije oporezivanja za 70 milijuna eura na 200 milijuna, a razmatraju i otvaranje novog kampusa, nakon onog u Vodnjanu i Zagrebu, i to u Bosni i Hercegovini (BiH), rečeno je u srijedu u Vodnjanu na obilježavanju 20. godišnjice poslovanja te kompanije.

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