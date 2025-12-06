FOTO Održana 'Tiha misa' u Zagrebu: Položili ruže za femicide u Hrvatskoj...

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu...
- Održat ću posljednju Tihu misu, točno tri godine od trenutka kad sam prvi put stala pred skupine muškaraca koji svake prve subote u mjesecu zauzimaju hrvatske trgove i javni prostor. To nipošto ne treba tumačiti kao kraj otpora, već samo kao znak da smo prikupili dovoljno dokaznog materijala da problem hrvatskih trgova otvorenih za sve osim za žene i muškaraca koji svoju muškost za honorar traže na podu riješimo- sudskim putem - napisala je umjetnica na Facebooku.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
- Hvala svima koji su me ove tri godine podržavali, ali i onima koji nisu jer su me ipak jasno čuli. Hvala Policiji koja me čuvala i onoj koja nije, pa danas te skupine policajaca i policajki više ne čuvaju skupove - stoji u Facebook objavi.
- Hvala svim lokalnim vlastima, i lijevima i desnima i onim nezavisnima od kojih niti jedna nije nije učinila ništa da zaustavi spiralu nasilja i usto uspješno hinila da neprijavljen skup koji širi poruke mržnje s njima nema baš nikakve veze (Grad Zagreb).
Hvala izabranoj državnoj vlasti i oporbi — politička šutnja, relativizacija nasilja i normalizacija ekstremizma stvorile su okruženje u kojem se žene ubijaju brže nego što se donose zakoni koji bi ih trebali štititi. Bez brige, ne idemo nikud, tek smo krenuli. I idemo do kraja - zaključila je.
