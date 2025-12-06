Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PERFORMANS UMJETNICE

FOTO Održana 'Tiha misa' u Zagrebu: Položili ruže za femicide u Hrvatskoj...

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu...
Zagreb: Performans „Tiha misa“ umjetnice Arijane Lekić-Fridrih
- Održat ću posljednju Tihu misu, točno tri godine od trenutka kad sam prvi put stala pred skupine muškaraca koji svake prve subote u mjesecu zauzimaju hrvatske trgove i javni prostor. To nipošto ne treba tumačiti kao kraj otpora, već samo kao znak da smo prikupili dovoljno dokaznog materijala da problem hrvatskih trgova otvorenih za sve osim za žene i muškaraca koji svoju muškost za honorar traže na podu riješimo- sudskim putem - napisala je umjetnica na Facebooku. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/14
- Održat ću posljednju Tihu misu, točno tri godine od trenutka kad sam prvi put stala pred skupine muškaraca koji svake prve subote u mjesecu zauzimaju hrvatske trgove i javni prostor. To nipošto ne treba tumačiti kao kraj otpora, već samo kao znak da smo prikupili dovoljno dokaznog materijala da problem hrvatskih trgova otvorenih za sve osim za žene i muškaraca koji svoju muškost za honorar traže na podu riješimo- sudskim putem - napisala je umjetnica na Facebooku. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025