FOTO Održana 'Tiha misa' u Zagrebu: Položili ruže za femicide u Hrvatskoj...

- Hvala svim lokalnim vlastima, i lijevima i desnima i onim nezavisnima od kojih niti jedna nije nije učinila ništa da zaustavi spiralu nasilja i usto uspješno hinila da neprijavljen skup koji širi poruke mržnje s njima nema baš nikakve veze (Grad Zagreb). Hvala izabranoj državnoj vlasti i oporbi — politička šutnja, relativizacija nasilja i normalizacija ekstremizma stvorile su okruženje u kojem se žene ubijaju brže nego što se donose zakoni koji bi ih trebali štititi. Bez brige, ne idemo nikud, tek smo krenuli. I idemo do kraja - zaključila je. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL