FOTO Olujno jugo opet 'potapa' Kaštela! Oglasili su upozorenja, more se izlijeva na obalu...

Dalmacija je opet na udaru olujnog juga, more se izlijeva u Kaštelima, DHMZ je za četvrtak oglasio narančasti meteoalarm, koji označava da je vrijeme opasno, zbog vjetra i grmljavinskih nevremena za ovo područje... Pogledajte prizore iz Kaštel Štafilića.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
U prekidu su brojne pomorske linije zbog nevremena... "U prekidu su: katamaranske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Iž(Bršanj), Korčula-Hvar-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad, Split-Bol-Jelsa, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Milna-Rogač-Split, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sobra (Mljet)-Šipanska Luka-Dubrovnik. Zatim trajektne linije: Sućuraj-Drvenik, Sumartin-Makarska, Zadar (Gaženica)-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat, Lopar-Valbiska, Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje, Ploče-Trpanj, Vis-Split. Kao i brodska linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Orebić-Korčula, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar-Preko, Mali Lošinj-Unije-Susak, Vrgada-Pakoštane-Biograd.
| Foto: Zvonimir Barisin
"Na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 20. veljače.
| Foto: Zvonimir Barisin
