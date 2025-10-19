FOTO Omišani prosvjedovali protiv projekta nove obilaznice

Omiške udruge nezadovoljne su zbog nastavka izgradnje brze ceste Dugi Rat-Omiš jer planirana trasa ceste ne rješava prometne probleme već ugrožava sigurnost stanovnika i okoliša
Prosvjed je bio u nedjelju na Mulu u Omišu sa ciljem zaustavljanja, po mišljenju struke i građana, promašenog i opasnog projekta. Njime se ugrožava sigurnost građana i devastira okoliš, a iako je vrijedan čak sto milijuna eura također je prometno neučinkovit, rečeno je konferenciji uoči prosvjeda.
Inženjer pomorskog prometa i predstavnik Mjesnog odbora Priko Tino Mrčelić ustvrdio je da taj projekt može ugroziti mještane jer se tamo nalazi planinski masiv samo 50 metara udaljen od stambene zgrade. Izvođenjem radova i miniranjem destabilizirat će se planinski masiv, moglo bi doći do odrona i potencijalno nesretnih slučajeva.
Inženjer Ivo Vulić smatra da projekt ne rješava osnovne prometne, ambijentalne i prostorne probleme. "Ovom rješenju sa križanjem u tunelu nije omogućen pristup na obilaznicu, on je deficitaran što su potvrdile i Hrvatske ceste na prošlom sastanku. To svi potvrđuju, ali nitko neće priznati očitu grešku", kazao je.
Vulić poručuje da bi umjesto tri tunela i vijadukata trebalo napraviti jedan tunel iz čvora Zakučac, iz kojeg se svi mogu priključiti bilo kojem pravcu, dok postojeće rješenje nudi samo "izlijevanje prometa iz pravca Makarske".
