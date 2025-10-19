Obavijesti

'UGROŽAVA LJUDE I OKOLIŠ'

FOTO Omišani prosvjedovali protiv projekta nove obilaznice

Omiške udruge nezadovoljne su zbog nastavka izgradnje brze ceste Dugi Rat-Omiš jer planirana trasa ceste ne rješava prometne probleme već ugrožava sigurnost stanovnika i okoliša
Omiš: Građani prosvjedovali zbog projekta obilaznice
Prosvjed je bio u nedjelju na Mulu u Omišu​ sa ciljem zaustavljanja,  po mišljenju struke i građana, promašen​og i opasnog projekta. Njime se ugrožava sigurnost građana i devastira okoliš​, a iako je vrijedan čak sto milijuna eura također je prometno neučinkovit, rečeno je konferenciji uoči prosvjeda. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
