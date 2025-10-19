FOTO Omišani prosvjedovali protiv projekta nove obilaznice

Inženjer Ivo Vulić smatra da projekt ne rješava osnovne prometne, ambijentalne i prostorne probleme. "Ovom rješenju sa križanjem u tunelu nije omogućen pristup na obilaznicu, on je deficitaran što su potvrdile i Hrvatske ceste na prošlom sastanku. To svi potvrđuju, ali nitko neće priznati očitu grešku", kazao je. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL