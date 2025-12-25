Obavijesti

UDAR NA MOSKVU

Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

Foto: Ukrainska Pravda

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je oborena još jedna bespilotna letjelica koja je letjela prema ruskoj prijestolnici, piše The Kyiv Independent. Time je ukupan broj dronova, za koje tvrdi da su srušeni, porastao na 16. Dodao je da su na mjestu pada ostataka letjelice poslane hitne službe. No nije samo Moskva napadnuta u noći na Božić.

PLAN OD 20 TOČAKA Je li ovo kraj? Zelenski pristao na uvjete koji su nedavno bili 'znanstvena fantastika'
Je li ovo kraj? Zelenski pristao na uvjete koji su nedavno bili 'znanstvena fantastika'

Ukrajina je u noći na 25. prosinca napala tvornicu sintetičke gume u ruskoj Tulskoj oblasti, objavio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona.

Prema navodima ministarstva, 46 dronova oboreno je iznad Belgorodske oblasti, 42 iznad Brjanske oblasti, a 15 iznad Kaluške oblasti. 

Postrojenje koje su Ukrajinci pogodili, smješteno u gradu Jefremovu, proizvodi sintetičku gumu i polimere dvojne namjene koji se koriste u gumama za vojna vozila, oklopne transportere i druge sustave povezane s naoružanjem, zbog čega se smatra strateški značajnom metom, piše Kyev Independent. 

Napadnuta i luka

U noći na 25. prosinca ukrajinski dronovi su napali i luku u ruskom gradu Temrjuku u Krasnodarskom kraju. Prilikom udara dronova izbio je veliki požar u spremnicima za gorivo, piše Ukrajinska Pravda.

Prema priopćenju Operativnog stožera Krasnodarskog kraja, požar se proširio na površinu od oko 2000 četvornih metara. 

