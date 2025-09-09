FOTO Opasno krijumčarenje kod Zaprešića: Spasili živote šestero migranata skrivenih u kamionu

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Policijske uprave zagrebačke, u okviru Operativne radne skupine ZeBRa te uz podršku EUROPOL-a na terenu i operativnu suradnju s MUP-om Republike Slovenije, koordiniranim postupanjem 8. rujna 2025. godine na području Zaprešića spriječili su krijumčarenje šestero migranata smještenih u tovarnom prostoru teretnog vozila (tegljač s poluprikolicom) srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Srbije.

Migranti su bili skriveni u prostoru između tereta, gdje je postojala stvarna opasnost za njihove živote prilikom vožnje, bilo zbog pomicanja tereta ili nedostatka zraka.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem na području Varaždina uhićen je 32-godišnji državljanin Srbije, vlasnik trgovačkog društva iz Srbije, u čijem je vlasništvo bilo navedeno teretno vozilo, a za kojega se sumnja kako je sudjelovao u organizaciji krijumčarenja migranata.

Ne prezajući ugroziti zdravlje i živote krijumčarenih migranata radi stjecanja što veće materijalne koristi, krijumčarske mreže pribjegavaju nizu protumjera kako bi izbjegle otkrivanje od strane policije. Ovaj i njemu slični modus operandi krijumčarenja ljudi zapadno balkanskom krijumčarskom rutom iz Srbije prema zemljama zapadne Europe smatraju se izuzetno opasnima. Suzbijanje kriminalnih mreža koje na takav način uobličuju svoje kriminale aktivnosti jedan je od prioriteta ove Operativne radne skupine. Kriminalni profit neposrednih krijumčara za ovaj oblik kriminalne aktivnosti je iznadprosječan, a u konkretnom slučaju vjeruje se kako bi zarada dvojice uhićenih krijumčara bila najmanje 9.000,00 EUR-a.

Navedeni se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela Protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. Kaznenog zakona.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu je podnijeta kaznena prijava.