Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
MOŽE BITI SMRTONOSAN PLUS+
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
Čitanje članka: 3 min
Kolege su našli orijentalnog stršljena na području Kaštela prije desetak dana. On je do 70-ih godina prošlog stoljeća bio zabilježen na našem području, a onda se povukao, kazao nam je stručnjak Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo u Istri o orijentalnom stršljenu, čija je pojava u Sloveniji uznemirila građane.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku