FOTO Osijek trči za sigurnost djece: Utrka "Find Me" okupila sve generacije s važnim ciljem

Cilj utrke "Find Me", koju je u subotu u Osijeku po četvrti put organizirao osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) s partnerima, je upozoriti na problem nestanaka djece te podsjetiti na važnost brze reakcije i dostupne pomoći, izvijestili su iz Centra,

Na lijevoj obali Drave trka je okupila građane svih generacija, sa zadaćom zajedničkog prikupljanja ukupno 1.054 kilometra, što je jednako broju prijavljena nestanka djece u 2025. godini, a u ovome Centru ističu kako ovo nije natjecanje u brzini, nego utrka koja otvara pitanja poput onoga zašto djeca bježe od kuće, što ih na to potiče i znamo li prepoznati kada im je potrebna pomoć.

Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Brojka od 1054 prijave u prošloj godini ne znači da je toliko djece trajno nestalo. Najčešće je riječ o djeci koja su pobjegla iz obiteljskog doma ili se udaljila iz ustanova u kojima su smještena. Važno je razumjeti što stoji iza takvih odluka i kako im možemo pomoći, istaknuo je voditelj Centra za sigurniji internet pri CNZD-u Ivan Ćaleta.

Prema podatcima MUP-a, tijekom 2025. godine zabilježena su 273 udaljenja djece iz obiteljskog doma, pri čemu je 111 maloljetnika evidentirano kao recidivisti, odnosno djeca koja su takvo ponašanje ponavljala. U istom razdoblju evidentiran je i 781 slučaj bijega djece iz ustanova u kojima su bila smještena, navode u CNZD-u.

Ćaleta kaže kako se u takvim situacijama najčešće radi o "tinejdžerima i adolescentima koji su se našli u životnoj situaciji s kojom se ne znaju nositi ili u kojoj nisu dobili podršku kakvu su očekivali".

Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Naravno, svaka je situacija individualna i ne možemo sve slučajeve promatrati jednako, i upravo je zato važno razgovarati s djecom, prepoznati njihove potrebe i reagirati prije nego što bijeg postane njihov odgovor na problem, dodao je Ćaleta.

U CNZD-u ističu kako se jedna od najvažnijih poruka utrke odnosi na postupanje u slučaju nestanka djeteta te da, suprotno raširenom vjerovanju, roditelji i skrbnici ne trebaju čekati 24 sata da bi prijavili nestanak.

Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

- Vrlo je važno reagirati što prije. Ono što često gledamo u filmovima i televizijskim serijama, da se nakon nestanka mora čekati 24 sata, jednostavno nije točno. Nestanak djeteta potrebno je odmah prijaviti policiji. Istodobno, roditelji i djeca mogu nam se obratiti na broj 116 000, gdje će dobiti stručnu podršku, savjet i informacije o tome kako postupiti - naglasio je Ćaleta.