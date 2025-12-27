Obavijesti

News

Komentari 0
PRONAŠLI TIJELA

Tragedija u Grčkoj! Četvero planinara poginulo u lavini

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Grčkoj! Četvero planinara poginulo u lavini
Foto: X

Četvero planinara poginulo je nakon što ih je zahvatila lavina u središnjoj Grčkoj, priopćile su u subotu spasilačke službe

Nesreća se dogodila u planinama Vardousia u regiji Fokida, izvijestio je dnevni list Kathimerini, pozivajući se na spasilačke službe. Trojica muškaraca su u četvrtak navečer prvobitno prijavljena kao nestala nakon što su krenuli iz sela Athanasios Diakos kako bi se popeli na planinu Korakas, nadmorske visine od oko 2500 metara.

Kada je izgubljen kontakt putem telefona, prijatelji i rodbina obavijestili su vlasti.

U petak su spasioci pronašli tijela trojice muškaraca, kao i tijelo žene u srednjim tridesetima, za koju se prvobitno nije prijavio nestanak, a vjeruje se da je bila partnerica jednog od poginulih planinara, izvijestio je Kathimerini.

TRAGEDIJA NA OPASNOJ RUTI Grčka obalna straža pronašla brod s 18 mrtvih migranata kod Krete: Ostali bez vode i hrane
Grčka obalna straža pronašla brod s 18 mrtvih migranata kod Krete: Ostali bez vode i hrane

Sva četvorica pronađena su blizu jedno drugome, što sugerira da ih je lavina iznenadila i da nisu imali priliku pobjeći.

Spasioci su rekli da su dvojica muškaraca iskusni planinari, što je u početku potaknulo nadu da je skupina možda pronašla sklonište.

Međutim, potraga je otežana zbog strmog i opasnog terena, što su pogoršali i nepovoljni vremenski uvjeti.

Očekuje se da će se operacija izvlačenja i transporta četiriju tijela niz planinu izvesti u subotu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!

U večernjim satima petka potraga je sretno okončana, dječak je pronađen, živ je i zdrav, potvrdili su za 24sata iz policije...
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025