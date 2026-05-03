FOTO Otvorena Queer sezona u Zagrebu: Trajat će cijeli svibanj

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Program je započeo predavanjem jednog od najradikalnijih i najutjecajnijih mislilaca suvremene queer teorije, Paula B. Preciada

U subotu je u Kulturno informativnom centru (KIC) otvorena 24. Queer Zagreb Sezona koja traje do 30. svibnja. Program je započeo u 12:00 sati predavanjem jednog od najradikalnijih i najutjecajnijih mislilaca suvremene queer teorije, Paula B. Preciada.

Zatim je prvu večer Queer Zagreba obilježilo gostovanje američkih umjetnica Annie Sprinkle i Beth Stephens uz projekciju njihovog filma ‘Playing with Fire’ i performans ‘Wedding to Fire’ u kojem su sudjelovali i Lea Jevtić, Milica Manojlović i Bruno Isaković. Razgovore s umjetnicima je moderirao Srđan Sandić.

Ovogodišnje izdanje Queer Sezone, posvećeno trans umjetnosti i glasovima, najopsežnije je do sada i trajat će kroz cijeli svibanj. Publika će imati priliku vidjeti preko 30 umjetnika i umjetnica iz deset europskih zemalja te Argentine, Egipta i SAD-a, a program će se odvijati na nekoliko lokacija u Zagrebu - u Zagrebačkom plesnom centru, GDK Gavelli, KNAP-u, MM Centru, Muzeju grada Zagreba, KGZ Bogdan Ogrizović i KIC-u.

Sljedeće na programu Queer Zagreba je predavanje Darka Lukića „Umjetnost u neprijateljskom okruženju - između hegemonije, performativnosti i mikropolitike otpora“ koje će se održati 9. svibnja u 12:00 sati u KGZ Bogdan Ogrizović.

Predavanje se bavi položajem umjetničkih i društveno angažiranih praksi u suvremenim političkim i kulturnim kontekstima, s posebnim naglaskom na nezavisnu scenu i njezinu ulogu u otvaranju prostora demokratskog dijaloga.

Od posebne važnosti je za istaknuti iz programa Queer Zagreb Sezone, suradnju s KNAP-om i tri dana pod egidom Queer Pešča, u okviru čega će biti predstavljene tri recentne Dominove koprodukcije: „Babin kuk gori“ Gonzala Quintane, „Ministranti“ Zlatka Pakovića te „Only Under“ Brune Isakovića i Ane Mrak.

Uz već navedene, u programu 24. Queer Zagreba učestvovat će umjetnici i umjetnice: Gabrijel Lazić (Hrvatska / Slovenija), Rajna Racz (Hrvatska), Køteren og Terrieren (Norveška), Maiamar Abrodos (Argentina), Natalia Villamil (Argentina), Hazem Header (Egipat), Fernando Troya (Španjolska /Nizozemska) i RAM Botero (Filipini). Program uključuje i izložbe „Trans Balkan“ Aleksandra Crnogorca (Srbija) te „Archivo de laMemoria Trans“, prvog takvog arhiva u svijetu, a bit će postavljene u Muzeju grada Zagreba.

