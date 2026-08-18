IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila nam je podatke prema kojima je vidljivo da je Daniela Stegnjaića, koji od 2017. godine ima poljoprivredno gospodarstvo a koji je osumnjičen za podmetanje požara, unazad devet godina dobio više od 220.000 eura različitih potpora. Pa krenimo redom.

Stegnjaić je već prve godine, 2017., dobio 18.668,80 eura. Riječ je o sredstvima po osnovi financiranja dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku, plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, kroz program osnovnih plaćanja te dobrovoljno proizvodno vezane potpore. Godinu dana kasnije, 2018., iznos potpora bio je 7.544,07 eura, i to kroz program osnovnih plaćanja te plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

Već 2019. godine iznos značajno raste. Stegnjaiću je isplaćeno 24.188,83 eura. Novac je dobio na osnovi plaćanja za mlade poljoprivrednike, dobrovoljno proizvodno vezanih potpora, programa osnovnih plaćanja, plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš te plaćanja povezanih s područjima s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima.

Najveći iznos u prvom dijelu tog razdoblja dobio je 2020. godine - 30.037,82 eura. Tada su se među osnovama za isplatu našle potpore u sektoru stočarstva i kozarstva, potpore za mlade poljoprivrednike, preraspodjela plaćanja, proizvodno vezane potpore, program osnovnog plaćanja i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš. Dio novca dobio je i za područja s prirodnim ograničenjima te za dobrobit životinja.

Za 2021. godinu također su mu isplaćene potpore za preraspodjelu plaćanja, mlade poljoprivrednike, program osnovnih plaćanja, poljoprivredne prakse povezane s klimom i okolišem, dobrobit životinja te područja s prirodnim ograničenjima. U dostavljenim podacima za tu godinu, međutim, nije naveden pojedinačni ukupni iznos u tekstu podataka kojima raspolažemo.

Godine 2022. dobio je 19.640,64 eura. Novac je stigao kroz preraspodjelu plaćanja, potpore za mlade poljoprivrednike, program osnovnih plaćanja i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, kao i za dobrobit životinja i područja s prirodnim ograničenjima. Tu je bila i potpora tijekom pandemije covida za sektor ovčarstva i kozarstva.

Godina 2023. ponovno donosi znatno veći iznos. Stegnjaiću je isplaćeno 37.227,59 eura. Među osnovama su bile kompenzacije troškova u sektoru ovčarstva i kozarstva, preraspodjela plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, očuvanje velike prirodne vrijednosti, održivost, vezana potpora, program osnovnog plaćanja, poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, dobrobit životinja te područja s posebnim ograničenjima.

U 2024. godini dobio je 23.705,63 eura, i to za kompenzaciju troškova, održivost, očuvanje velike prirodne vrijednosti, područja s posebnim ograničenjima te mjere povezane s okolišem i klimom. Godine 2025. isplaćeno mu je još 18.983,28 eura. Te su potpore bile povezane s održivošću, očuvanjem velike prirodne vrijednosti i područjima s posebnim ograničenjima. A novac mu je isplaćivan i ove godine. Prema dostavljenim podacima, do sada je u 2026. dobio još 7.465 eura za ovce i koze, održivost, očuvanje velike prirodne vrijednosti i područja s posebnim ograničenjima.

Podsjetimo, drugi osumnjičeni je Vladimir Ćupić, koji se pak povezuje s aferom „Crno brdo“. Policija ih je uhitila zbog sumnje da su na deset lokacija u Zadarskoj županiji izazvali požare. Četvero uhićenih je u subotu u automobilu zadarskih oznaka, nakon dojave građana o paljenju vatre na širem benkovačkom području. Pretragom doma i vozila kod dvojice muškaraca pronađeni su poluautomatska puška, pištolj i streljivo.

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković u ponedjeljak im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Državno odvjetništvo tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Trojici je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega jer ima dvojno, hrvatsko i srpsko državljanstvo.

Motiv za izazivanje požara zasad nije utvrđen. Sudac Visković kazao je da su se svi osumnjičenici aktivno branili, odnosno iznosili svoju obranu. Dodao je da se zasad ne može isključiti ni mogućnost da se djela naknadno prekvalificiraju, među ostalim i u terorizam, ovisno o tome što će pokazati istraga.

- Zasad su, koliko ja znam, izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga - rekao je Visković, uz napomenu da će se kvalifikacija kaznenih djela moći mijenjati bude li istraga donijela nove spoznaje. Prema dosad utvrđenom, požari su izazivani paljenjem suhe trave uz cestu. To, prema riječima suca istrage, upućuje na namjerno izazivanje požara.

- Na svim tim mjestima tek se mora analizirati nastanak požara. Kada se vidi od čega je nastao požar, onda se mora analizirati njihova odjeća, vidjeti ima li tragova zapaljivog sredstva na njihovoj odjeći... Mi zasad imamo činjenicu da su oni priznali da su palili, kažu da su palili upaljačima i to je sve što imamo - rekao je Visković.