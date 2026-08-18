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SREĆA U VOĐINCIMA

'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'

Piše Luka Safundžić,
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'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'
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Foto: Privatni album
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Šef Martin za 20 godina rada nagradio svoju zaposlenicu Katarinu

Bilo je suza, tko se tome uopće mogao nadati da će dobiti automobil. Poslodavac me nekoliko puta pitao imam li vozačku, ali nisam ni pomislila da će ovo napraviti. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ovakvo što uopće dogoditi. Mi smo kao mala obitelj i, naravno, ostat ću kod njega raditi još koju godinu, kroz osmijeh nam prepričava Katarina Valentić trenutak koji će, kaže, pamtiti cijeli život.

Katarina iz Vođinaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji već je dva desetljeća dio iste poslovne priče. Za 20 godina rada, vjernosti i predanosti poslu od poslodavca je dobila poklon kakvom se nije nadala - automobil.

Foto: Privatni album

Sve je počelo naizgled sasvim običnim pozivom na kavu. Poslodavac Martin Kordić, vlasnik obrta u kojem Katarina radi, pozvao ju je kako bi obilježili njezinih 20 godina rada. Dočekali su je buket i torta, a onda je uslijedilo iznenađenje.

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- On me pozvao na kavicu jer radim 20 godina u lokalu. Uručio mi je buket i tortu te rekao: 'Imamo mi još nešto za tebe'. Kad sam došla i vidjela auto, bila sam totalno iznenađena - prisjeća se Katarina.

Ideja da joj daruju automobil nije nastala preko noći. Kordić kaže da su supruga i on mjesecima razmišljali kako nagraditi djelatnicu koja je uz njihov obrt punih 20 godina.

Foto: Privatni album

- Ona nam nosi sve poslove tu. Jako nam je bitna. Jednom smo prilikom supruga i ja razgovarali što bismo Katarini mogli darovati i vrtjeli smo svakakve ideje. Poklanjanje vozila nam je bilo najsimpatičnije - kaže nam Kordić.

Ideju su osmislili prije otprilike šest mjeseci, a realizirali je u srpnju. U kolovozu, na godišnjicu potpisivanja ugovora, Katarini su uručili ključeve automobila. Za Kordića, koji je danas osim poduzetničkog posla i načelnik Općine Vođinci te saborski zastupnik, riječ je prije svega o nagradi osobi kojoj vjeruje.

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- Ne krije se tu nikakav marketing, razdvojena je politika od poduzetništva. Katarina je to zaslužila, to joj je poklon od mojeg obrta. Mi smo kao mala obitelj, surađujemo 20 godina, nema zamjerki. Pogotovo sad kako imam druge dužnosti, ona je baš super uskočila. Imam puno povjerenje u nju i svaka joj čast - rekao je Kordić.

Foto: Privatni album

S automobilom već ima i prve planove. Katarina kaže da su godišnji za ovu godinu potrošili.

- Sad ga vozimo tu po mjestu, ne idemo na dalja putovanja jer smo potrošili godišnji. No svakako ćemo ići negdje kad bude prilike. Pitali su kakav je to auto, ja kažem - izgleda da se isplati raditi kod tako dobroga gazde - rekla nam je kroz smiješak. 

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Komentari 14
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