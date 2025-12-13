FOTO Ovako izgleda CIAK nakon požara: 'Vatra je prvo zahvatila nadstrešnicu pa se širila dalje'

Inače, radnici su za Zagorje.com otkrili i kako je došlo do požara. - Požar je prvo zahvatio nadstrešnicu. Dakle, vjerojatno se zapalila plastika ili tako nešto, jer ispod te nadstrešnice se skladišti miješani otpad. I onda kad se zapalila nadstrešnica, požar se počeo širiti na ostatak zgrade. Ovo je sad grozan osjećaj kad vidiš da u ponedjeljak nećemo imati kamo doći na posao - ispričali su. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL