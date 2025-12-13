FOTO Ovako izgleda CIAK nakon požara: 'Vatra je prvo zahvatila nadstrešnicu pa se širila dalje'

Požar koji se kasno sinoć izbio u objektu CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković
Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
- Vatrogasci su došli u razbuktaloj fazi. Svi su se s ovog područja angažirali. Ohlađivali smo područje hale. Oko pola 3 sata ujutro smo smanjili temperaturu unutar hale. Mogu reći da smo pred završetkom gašenja požara. Na početku je bilo 60 vatrogasaca, kasnije se broj smanjivao. Sada ih je ostalo desetak. Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen. Nije bilo djelatnika unutra, prvi koji su došli na požarište su vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe - rekao je zapovjednik Sinković.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Inače, radnici su za Zagorje.com otkrili i kako je došlo do požara. - Požar je prvo zahvatio nadstrešnicu. Dakle, vjerojatno se zapalila plastika ili tako nešto, jer ispod te nadstrešnice se skladišti miješani otpad. I onda kad se zapalila nadstrešnica, požar se počeo širiti na ostatak zgrade. Ovo je sad grozan osjećaj kad vidiš da u ponedjeljak nećemo imati kamo doći na posao - ispričali su.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
