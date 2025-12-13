Obavijesti

DRAMA U ZABOKU

FOTO Ovako izgleda CIAK nakon požara: 'Vatra je prvo zahvatila nadstrešnicu pa se širila dalje'

Požar koji se kasno sinoć izbio u objektu CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar
Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
