FOTO Ovako je izgledao sprovod Jovanke Broz: Ispratilo ju je 10.000 ljudi uz 'Bellu ciao'...

Jovanka Broz preminula je na današnji dan 2013. godine. Šest dana kasnije položili su je u grobno mjesto s lijeve strane grobnice u Kući cvijeća u kojoj počiva Josip Broz Tito.
Jovankin lijes položili su uz pjesmu 'Bella ciao' što je bila njezina posljednja želja. Kraj odra su stajale Jovankine sestre Nada i Zora te nećaci Goran i Zoran. Titovu udovicu, koja je umrla u 89. godini, ispratilo je 10.000 ljudi.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
- Vrijeme je da priznamo da smo počinili grijeh, i prema Jovanki Broz i prema vlastitoj povijesti. Počeli smo ispravljati nepravdu tek na kraju njenog života - rekao je srpski premijer Dačić u oproštajnom govoru.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Predsjednik SUBNOR-a Miodrag Zečević dodao je kako njezin život nije bio lak i jednostavan. Bila je hrabar ratnik, borac vojske i pokreta.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
- U mladosti i starosti, u bogatstvu i neimaštini, krasili su je ponos, poštenje i dostojanstvo - rekao je Goran Aleksić u ime njezine obitelji.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
