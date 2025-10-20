FOTO Ovako je izgledao sprovod Jovanke Broz: Ispratilo ju je 10.000 ljudi uz 'Bellu ciao'...

Jovankin lijes položili su uz pjesmu 'Bella ciao' što je bila njezina posljednja želja. Kraj odra su stajale Jovankine sestre Nada i Zora te nećaci Goran i Zoran. Titovu udovicu, koja je umrla u 89. godini, ispratilo je 10.000 ljudi. | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL