FOTO Ovako su prije 18 godina u Osijeku srušili 50-metarski silos
Vjesnik se mora rušiti, a dok se slažu planovi oko načina rušenja nebodera u Zagrebu, sličan je događaj digao i cijeli Osijek na noge još 2007. godine. Tad je u Huttlerovoj ulici srušen 50-metarski silos, odnosno ono što je ostalo od njega.
Silos su rušili radnici zagrebačkog Mina-projekta, a prije rušenja su stanari obaviješteni da preventivno napuste svoje domove, a da prozore i vrata ostave otvorenima kako bi se izbjegle moguće štete od detonacije.
Cijelo područje bilo je ograđeno i sve je osiguravala policija, a nekoliko stotina građana pratilo je detonaciju.
Samo rušenje prošlo je bez seizmičkih efekata ili zračnih udara, a Vladimir Kamenić iz tvrtke tad je pričao da su koristili 2,2 kilograma eksploziva. To je bilo dovoljno uz postavljanje na prave lokacije, piše SIB.hr.
