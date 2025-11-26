Obavijesti

FOTO Ovako su prije 18 godina u Osijeku srušili 50-metarski silos

FOTO Ovako su prije 18 godina u Osijeku srušili 50-metarski silos
Foto: Krunoslav Petrić/PIXSELL

Silos su rušili radnici zagrebačkog Mina-projekta, a prije rušenja su stanari obaviješteni da preventivno napuste svoje domove, a da prozore i vrata ostave otvorenima kako bi se izbjegle moguće štete

Vjesnik se mora rušiti, a dok se slažu planovi oko načina rušenja nebodera u Zagrebu, sličan je događaj digao i cijeli Osijek na noge još 2007. godine. Tad je u Huttlerovoj ulici srušen 50-metarski silos, odnosno ono što je ostalo od njega. 

Silos su rušili radnici zagrebačkog Mina-projekta, a prije rušenja su stanari obaviješteni da preventivno napuste svoje domove, a da prozore i vrata ostave otvorenima kako bi se izbjegle moguće štete od detonacije.

Cijelo područje bilo je ograđeno i sve je osiguravala policija, a nekoliko stotina građana pratilo je detonaciju. 

Samo rušenje prošlo je bez seizmičkih efekata ili zračnih udara, a Vladimir Kamenić iz tvrtke tad je pričao da su koristili 2,2 kilograma eksploziva. To je bilo dovoljno uz postavljanje na prave lokacije, piše SIB.hr.

