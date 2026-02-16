Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Tramvaj čehoslovačke proizvodnje koji je prošlog četvrtka u zavoju iskliznuo s tračnica star je više od 40 godina, a iz sindikata vozača GRAS-a upozorili su da su sva takva vozila opasna i podložna kvarovima. Vozač tramvaja Adnan Kasapović koji je uhićen nakon nesreće pušten je iz pritvora u nedjelju i branit će se sa slobode. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL