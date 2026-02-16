Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U nesreći je teško ozlijeđena 17-godišnja Ella, kojoj su amputirali nogu. Ona se probudila, u teškom je stanju. Na bolnici su osvanuli transparenti podrške poput: "Uz tebe smo", "Bori se lavice"...
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Sudionici prosvjeda odaju im počast, ali inzistiraju i na odgovornosti, a na njihove pozive u nedjelju je odgovorio predsjednik vlade Sarajevske županije Nihad Uk koji je podnio ostavku.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Iz različitih neformalnih skupina koje posredstvom društvenih mreža organiziraju prosvjede formulirali su nove zahtjeve pa traže hitno imenovanje nove županijske vlade, transparentnu istragu, smjene odgovornih za gradski promet i postavljanje nove uprave gradskog prometnog poduzeća GRAS kao i uklanjanje svih starih vozila iz gradskog prometa.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Nećemo stati. Nama jedna ostavka nije dovoljna i tražimo da se smjene svi odgovorni", kazao je novinarima Samir Torlak koji je predstavio kao jedan od organizatora okupljanja.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Tramvaj čehoslovačke proizvodnje koji je prošlog četvrtka u zavoju iskliznuo s tračnica star je više od 40 godina, a iz sindikata vozača GRAS-a upozorili su da su sva takva vozila opasna i podložna kvarovima. Vozač tramvaja Adnan Kasapović koji je uhićen nakon nesreće pušten je iz pritvora u nedjelju i branit će se sa slobode.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Student druge godine sarajevske Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić koji je u nesreći poginuo pokopan je u nedjelju u rodnom Brčkom. Na mjestu gdje je poginuo
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Na mjestu gdje je poginuo Erdoan ostavljene su svijeće i cvijeće. Na tramvajskoj stanici ispisana je poruka crvenom bojom "Eto me na kafu, čekam tramvaj"... Toliko simobike, toliko tuge...
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
