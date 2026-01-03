FOTO Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu: Samo jedan nije Amerikanac, iznenadit ćete se

Dobro došli u ekskluzivni klub ljudi koji imaju toliko novca da bi mogli riješiti pola svjetskih problema. Ovdje ne govorimo o 'uspjehu preko noći', već o godinama napornog rada… drugih ljudi, pametnih poreznih savjetnika i savršeno tempiranih investicija. Ovo su ljudi kojima inflacija smeta samo zato što im je kalkulatoru teško prikazati sve nule, koji ne pitaju 'koliko košta?' nego 'zašto je tako jeftino?' Predstavljamo vam deset smrtnika koji su dokaz da novac možda ne kupuje sreću, ali definitivno kupuje rakete, otoke, vile, jahte...
1. Elon Reeve Musk (54) američki je investitor, inženjer, i izumitelj. Osnivač je, glavni izvršni direktor i glavni tehnološki suradnik SpaceX-a; suosnivač, investitor, izvršni direktor i arhitekt proizvoda Tesla Inc.; supredsjedatelj OpenAI; osnivač i glavni izvršni direktor Neuralink-a i osnivač The Boring Company. Teži 745 milijardi.
1. Elon Reeve Musk (54) američki je investitor, inženjer, i izumitelj. Osnivač je, glavni izvršni direktor i glavni tehnološki suradnik SpaceX-a; suosnivač, investitor, izvršni direktor i arhitekt proizvoda Tesla Inc.; supredsjedatelj OpenAI; osnivač i glavni izvršni direktor Neuralink-a i osnivač The Boring Company. Teži 745 milijardi.
2. Lawrence Edward Page (52) američki informatičar i poduzetnik. Zajedno sa Sergeyom Brinom osnivač je kompanije Google. Page je bio generalni direktor Googlea od 1997. do 2001. i ponovo od 2011. do 2015. Od 2015. do 2019., bio je CEO Alphabet Inc.-a, sestrinske kompanije Googlea. Teži 258 milijardi.
3. Lawrence Joseph Ellison (81) američki je poslovni čovjek i poduzetnik, suosnivač softverske tvrtke Oracle Corporation. Bio je izvršni direktor Oraclea od 1977. do 2014., a sada je njegov tehnički direktor i izvršni predsjednik. Teži 249 milijardi.
4. Jeffrey Preston Bezos (61) je američki investitor i inženjer. Osnivač je Amazona, čiji je bio izvršni direktor u prošlosti. Njegovo bogatstvo je procjenjeno na 196 milijardi dolara, te je prema Forbesovoj listi bogataša treći najbogatiji čovjek na svijetu. 20. srpnja 2021. letio je u svemir sa svojim bratom Markom. Teži 244 milijarde.
5. Sergey Mihajlovič Brin (52) američki računalni stručnjak ruskoga porijekla. Zajedno s Larryjem Pageom, suosnivač je Googlea. Brin je rođen u Moskvi u židovkoj obitelji, kao sin Mihaila i Eugenije Brin. Roditelji su mu diplomirali matematiku na Moskovskom državnom sveučilištu. Teži 230 milijardi.
6. Mark Elliot Zuckerberg (41) američki računalni programer, vlasnik-direktor i glavni kreator najveće socijalno društvene internetske stranice Facebooka koja je osnovana kao privatno poduzeće 2004. godine. Teži 227 milijardi.
7. Bernard Arnault (76) francuski je investitor, poslovni čovjek i kolekcionar umjetnina. Osnivač je, predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke LVMH. Arnault je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Njegov net worth iznosi između 170 i 180 milijardi dolara od ožujka, prema indeksu milijardera Forbesa i Bloomberga. Teži 192 milijardi.
8. Jen-Hsun Huang (62), poznatiji kao Jensen Huang, tajvanski je i američki poslovni direktor, inženjer elektrotehnike i filantrop, osnivač, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke Nvidia, najveće svjetske tvrtke po tržišnoj kapitalizaciji. Teži 165 milijardi.
9. Steven Anthony Ballmer (69) je američki biznismen i investitor koji je bio glavni izvršni direktor Microsofta od 2000. do 2014. Vlasnik je Los Angeles Clippersa Nacionalne košarkaške asocijacije i suosnivač Ballmer Groupa, filantropske investicijske tvrtke. U svibnju 2025. Teži 148 milijardi.
10. Warren Buffett (95) američki je ulagač, industrijalac i filantrop. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu krajem 2025. se povukao s čela svog konglomerata Berkshire Hathaway. Mnogi poslovni ljudi učili su iz njegovih izjava, koje su na maksimalno jednostavan način pojašnjavale složene stvari. Buffett je već dugi niz godina uvijek negdje u top deset najbogatijih ljudi na svijetu. Štoviše, da nije donirao dio svog bogatstva, vjerojatno bi bio najbogatiji. Teži 147 milijardi.
