FOTO Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu: Samo jedan nije Amerikanac, iznenadit ćete se

10. Warren Buffett (95) američki je ulagač, industrijalac i filantrop. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu krajem 2025. se povukao s čela svog konglomerata Berkshire Hathaway. Mnogi poslovni ljudi učili su iz njegovih izjava, koje su na maksimalno jednostavan način pojašnjavale složene stvari. Buffett je već dugi niz godina uvijek negdje u top deset najbogatijih ljudi na svijetu. Štoviše, da nije donirao dio svog bogatstva, vjerojatno bi bio najbogatiji. Teži 147 milijardi. | Foto: RICK WILKING/REUTERS