STUBIŠTE BILO PREUSKO?

Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake

Piše Ivan Hruškovec,
4
Foto: facebook/linkedin

Dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega.

Dok Švicarska i Europa oplakuju žrtve stravičnog požara u noćnom klubu "Le Constellation" u Crans-Montani, istraga baca svjetlo na vlasnika Jacquesa Morettija, njegovu prošlost te na sumnjive renovacije prostora koji se za desetke mladih pretvorio u smrtonosnu zamku.

U novogodišnjoj noći, ono što je trebala biti proslava pretvorilo se u pakao. U požaru koji je buknuo u podrumu kluba život je izgubilo najmanje 40 osoba, a 119 ih je ozlijeđeno. Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je najvjerojatniji uzrok požara prskalica s boce šampanjca koja je zapalila strop obložen zvučnom izolacijom. No, dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega.

Tko je Jacques Moretti?

Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica (40), par porijeklom s Korzike, preuzeli su bar 2015. godine i od njega stvorili popularno okupljalište na poznatom skijalištu. U javnosti su gradili sliku uspješnih ugostitelja, vodeći i druge objekte u okolici.

Međutim, francuski list "Le Parisien" otkrio je da Moretti nije nepoznat pravosuđu. Prema njihovim navodima, on je prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog prijevare, otmice i protupravnog zatočenja, a još ranije je bio povezan i sa slučajevima podvođenja. Iako policijski izvori navode da se posljednjih godina nije nalazio u "spektru organiziranog kriminala", njegova prošlost baca novu sjenu na tragediju.

Moretti se, zajedno sa suprugom, oglasio nakon tragedije, tvrdeći da su shrvani i da u potpunosti surađuju s vlastima.

​- Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je jako loše - poručio je za švicarske medije.

Uporno tvrdi kako je sve u klubu bilo po propisima te da je objekt "u deset godina imao tri inspekcije".

Preinake pod istragom

Foto: Facebook

Upravo su te tvrdnje sada pod najvećim povećalom, pogotovo jer je Moretti mnoge renovacije u klubu izvodio sam. Na društvenim mrežama hvalio se fotografijama radova, a istražitelje posebno zanimaju dvije ključne stvari: zapaljivi materijal na stropu i usko stubište koje je bilo jedini izlaz iz podruma.

Fotografije objavljene na Facebooku 2015. godine prikazuju postavljanje spornih pjenastih ploča na strop, materijala za koji se sumnja da je jeftina i lako zapaljiva zvučna izolacija. Švicarski propisi strogo zabranjuju korištenje takvih materijala u podzemnim javnim prostorima. Istraga će utvrditi je li korišteni materijal bio u skladu s normama.

Još jedan zastrašujući detalj koji je isplivao na površinu jest stubište. Preživjeli svjedoci opisali su ga kao "usko", a upravo je ono postalo smrtonosno usko grlo za stotine ljudi koji su u panici pokušavali pobjeći. Kako navodi švicarski Blick, fotografije s renovacije upućuju na to da je Moretti prilikom radova vjerojatno suzio postojeće stubište, čime je izravno ugrozio sigurnost posjetitelja.

