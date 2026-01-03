Dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega.
Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake
Dok Švicarska i Europa oplakuju žrtve stravičnog požara u noćnom klubu "Le Constellation" u Crans-Montani, istraga baca svjetlo na vlasnika Jacquesa Morettija, njegovu prošlost te na sumnjive renovacije prostora koji se za desetke mladih pretvorio u smrtonosnu zamku.
U novogodišnjoj noći, ono što je trebala biti proslava pretvorilo se u pakao. U požaru koji je buknuo u podrumu kluba život je izgubilo najmanje 40 osoba, a 119 ih je ozlijeđeno. Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je najvjerojatniji uzrok požara prskalica s boce šampanjca koja je zapalila strop obložen zvučnom izolacijom. No, dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega.
Tko je Jacques Moretti?
Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica (40), par porijeklom s Korzike, preuzeli su bar 2015. godine i od njega stvorili popularno okupljalište na poznatom skijalištu. U javnosti su gradili sliku uspješnih ugostitelja, vodeći i druge objekte u okolici.
Međutim, francuski list "Le Parisien" otkrio je da Moretti nije nepoznat pravosuđu. Prema njihovim navodima, on je prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog prijevare, otmice i protupravnog zatočenja, a još ranije je bio povezan i sa slučajevima podvođenja. Iako policijski izvori navode da se posljednjih godina nije nalazio u "spektru organiziranog kriminala", njegova prošlost baca novu sjenu na tragediju.
Moretti se, zajedno sa suprugom, oglasio nakon tragedije, tvrdeći da su shrvani i da u potpunosti surađuju s vlastima.
- Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je jako loše - poručio je za švicarske medije.
Uporno tvrdi kako je sve u klubu bilo po propisima te da je objekt "u deset godina imao tri inspekcije".
Preinake pod istragom
Upravo su te tvrdnje sada pod najvećim povećalom, pogotovo jer je Moretti mnoge renovacije u klubu izvodio sam. Na društvenim mrežama hvalio se fotografijama radova, a istražitelje posebno zanimaju dvije ključne stvari: zapaljivi materijal na stropu i usko stubište koje je bilo jedini izlaz iz podruma.
Fotografije objavljene na Facebooku 2015. godine prikazuju postavljanje spornih pjenastih ploča na strop, materijala za koji se sumnja da je jeftina i lako zapaljiva zvučna izolacija. Švicarski propisi strogo zabranjuju korištenje takvih materijala u podzemnim javnim prostorima. Istraga će utvrditi je li korišteni materijal bio u skladu s normama.
Još jedan zastrašujući detalj koji je isplivao na površinu jest stubište. Preživjeli svjedoci opisali su ga kao "usko", a upravo je ono postalo smrtonosno usko grlo za stotine ljudi koji su u panici pokušavali pobjeći. Kako navodi švicarski Blick, fotografije s renovacije upućuju na to da je Moretti prilikom radova vjerojatno suzio postojeće stubište, čime je izravno ugrozio sigurnost posjetitelja.
