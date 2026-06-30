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TOPLINSKI VAL

FOTO Ovo je 15 najtoplijih mjesta u Hrvatskoj danas

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), posljednji dan lipnja obilježile su rekordne vrućine diljem Hrvatske. Najviša temperatura izmjerena je u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj.
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Kninska tvrđava pod oblacima
Najviša temperatura u Hrvatskoj danas je izmjerena u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Najviša temperatura u Hrvatskoj danas je izmjerena u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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