FOTO Ovo je 15 najtoplijih mjesta u Hrvatskoj danas

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VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'

SLOVENIJA - Strašna tuča pada na autocesti od Ljubljane prema Trstu, rekao nam je čiatelj 24sata. Dodaje kako i dalje pada jaka kiša te se stvaraju kolone zbog vozača koji se opasno sklanjaju pod nadvožnjake na autocesti.