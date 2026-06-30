FOTO Ovo je 15 najtoplijih mjesta u Hrvatskoj danas

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), posljednji dan lipnja obilježile su rekordne vrućine diljem Hrvatske. Najviša temperatura izmjerena je u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj.
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Najviša temperatura u Hrvatskoj danas je izmjerena u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Najviša temperatura u Hrvatskoj danas je izmjerena u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj. |
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Najviša temperatura u Hrvatskoj danas je izmjerena u Kninu, gdje je živa na termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
U Osijeku, na mjernoj postaji Zračna luka Osijek, danas je izmjereno čak 39,8 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U Senju je danas izmjereno 38,6 Celzijevih stupnjeva, što ga svrstava među najtoplije gradove u Hrvatskoj.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
U Slavonskom Brodu danas je izmjeren 38,1 Celzijev stupanj, što ga svrstava među najtoplije gradove u Hrvatskoj.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
U Zadru, na mjernoj postaji Zračna luka Zadar, danas je izmjereno 38,0 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Šibeniku je danas izmjereno 38,0 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U Rijeci je danas izmjereno 38,0 Celzijevih stupnjeva, čime se grad našao među najtoplijima u Hrvatskoj.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U Pločama je danas izmjereno 37,7 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Pazinu je danas izmjereno 36,3 Celzijeva stupnja.
| Foto: Dusko Marusic/Vecernji list
U Zagrebu, na mjernoj postaji Zračna luka Zagreb, danas su izmjerena 36,2 Celzijeva stupnja.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U Rabu su danas izmjerena 36,2 Celzijeva stupnja.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U Daruvaru je danas izmjereno 36,0 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U Makarskoj je danas izmjereno 35,7 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Zvonimir Barisin
U Dubrovniku je danas izmjereno 35,5 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
U Puli, na mjernoj postaji Zračna luka Pula, danas su izmjerena 35,4 Celzijeva stupnja.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL