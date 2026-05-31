FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Ona na majici ima Al Pacina is De Palmina filma Lice s ožiljkom, gdje glumi narkobosa. Drugi uhićeni ima istetoviran slogan Hitlerovih SS postrojbi (Meine Ehre heißt Treue ili Moja čast zove se vjernost). Trećem na majici piše Live or Let Die... Tako su bili odjeveni uhićeni koji su od poduzetnika Marijana Kulaša pokušali iznuditi milijune, a kad im nije upalila prva prijetnja, zapalili su mu aute. A kako piše Hajdi Karakaš za Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je sve osmislila 23-godišnja Anđelina H. koja je navodno došla s idejom da zarade na račun iznude.

Ona je s vršnjakom kupila mobitele i SIM kartice, nakon čega je dala upute o odabranoj meti i njegovom broju mobitela, s obzirom da je poduzetnika, kojeg su ucjenjivali, poznavala od ranije. Njemu su u četvrtak poslali SMS poruke u kojima su tražili da im isplati 7 milijuna eura na kripto račun za dug koji ne postoji.

Kao što smo naveli ranije, radi se o Marijanu Kulašu koji je o svemu obavijestio policiju te nije pristao na ucjenu, a djevojka je s vršnjakom odlučila eksalirati situaciju te su odlučili zapaliti Lamborghini poduzetnika i izazvati strah koji bi ga natjerao na uplatu.

U akciju su krenuli 21-godišnjak i 19-godišnjak koji su usred noći došli do Zagrebačke ulice u Velikoj Gorici gdje je u dvorištu bio Lamborgini. Zapalili su ga tekućinom koju su donijeli u ruksaku u kanistru.

- Osim Lamborghinija koji je u potpunosti izgorio, požar se proširio i na više osobnih automobila i to na: parkirani osobni automobil također marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, osobni automobil marke Nissan u vlasništvu 44-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 34-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 52-godišnjakinje te osobni automobil marke BMW u vlasništvu 50-godišnjakinje. Ujedno, oštećena je i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova u vlasništvu dva trgovačka društva, 52-godišnjakinje, 50-godišnjakinje, 37-godišnjakinje, 40-godišnjaka, 26-godišnjakinje te 63-godišnjaka - navodi policija.

Policija ističe da se sumnja kako su počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom tako što su podmetanjem požara i uništenjem imovine izazvali neposrednu opasnost za imovinu većeg opsega, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice koji su pravovremeno spriječili širenje požara.

No tu nije bio kraj.

Nakon opisanog, 23-godišnjak je ponovno po uputi, zajedno i dogovorno s 23-godišnjakinjom ustrajući u namjeri uplate novca, oštećenom 63-godišnjaku, 29. svibnja u popodnevnim satima uputio još jednu SMS poruku prijetećeg sadržaja.

Tužiteljstvo je za četvorku zatražilo istražni zatvor, a sutkinja ih je sve redom poslala u remetinečki zatvor na mjesec dana.

'Znam tko je uhićena djevojka'

Poduzetnik kojem su zapalili automobile za Jutarnji je ispričao kako osumnjičene ne poznaje, a da je djevojka kći jednog čovjeka od kojeg je prije nekog vremena kupio projekt, odnosno zemlju s dozvolama u Velikoj Gorici.

– Od mog poslovnog partnera je kći načula da ta 23-godišnjakinja sprema iznudu. Čovjek naprosto ne može vjerovati u neke stvari. To što su oštećeni auti najmanja je šteta, problem su stanovi devet osoba. Do zadnje je etaže gorjelo. Sreća pa je od prizemlja do vrha vuna, tako da je vatra u jednom trenutku zastala. Prvi je požar uočio susjed koji mi je zvonio da zgrada gori. Vatrogasci su brzo došli, a jedna gospođa u jednom stanu, koja inače koristi pomagalo za hodanje, čak nije htjela izaći van. Bila je preplašena kad su joj upali u stan da je evakuiraju, ali joj nije bilo jasno zašto ju se usred noći uopće ‘čupa’ iz njezina stana dok spava – ispričao je.

- Ppolicija je ovim brzim rješavanjem slučaja pokazala svima da se iznuda ne plaća. Ja ne bih platio ni 7 eura da me netko iznuđuje, a kamoli 7 milijuna. Ma odakle im samo ideja i taj iznos? Zar su mislili da se na račun iznuđivanja može zarađivati? Ja radim od jutra do sutra, po cijele dane. Uredno plaćam državi davanja, pa sam tako i za ta dva Lamborghinija s hrvatskim tablicama platio 300 tisuća eura davanja. Ispunio sam si želju sa 63 godine života - rekao je.