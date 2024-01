FOTO Ovo je divlja mačka koju su uhvatili u Gorskom kotaru: 'Gledala me, nije se bojala'

Divlja mačka serval koja je viđena u mjestu Mrzla Vodica kraj Lokvi u Gorskom kotaru i bila tema nekoliko dana napokon je uhvaćena u Zelinu Mrzlovodičkom u drvarnici bračnog para Katarine i Paola Schrobogna.

U četvrtak ujutro gospođa Schrobogna je čula cvilež i mijaukanje što joj je bilo čudno, pa je izašla vidjeti što se događa.

- Bilo je oko sedam sati i pet minuta iz hodnika kad sam otvorila ulazna vrata kuće i vidjela tu životinju sa crnim točkama na sebi, neobičnim ušima i crvenkasto smeđe dlake koja je davila našu mačku Bubu. Odmah sam uzela štap koji koristim za hodanje i krenula udarati životinju koja nije htjela pustiti Bubu. Svuda je bilo dlaka i krvi. Buba je uspjela pobjeći - prepričala nam je borbu s divljom mačkom koja je ostala gledati u nju i 'puhala'.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Djelovala je pitomo jer me se nije pretjerano bojala, odnosno mojih pokreta. Čak mi se i približila nije bila plaha - ispričala nam je u dahu. Tad je kako kaže shvatila da se radi o servalu, a ne risu.

Nešto kasnije, njen suprug odlazi u drvarnicu po drvo. Čim je navirio, mačka je proizvela zvuk i dala mu do znanja da je nepoželjan.

- Ušao sam jutros u drvarnicu na glavu i čuo da nešto reži na mene, brzo sam se povukao nazad i zatvorio vrata pa zvao tko će je uhvatiti, nitko nije htio jer je nisu imali kud je smjestiti - ispričao je Schrobogna koji je zbog medija znao da je na ovom području neka divlja mačka, pa je obavijestio sve službe.

'Iznenadila me'

Iz Slavonskog Broda prema Gorskom kotaru poslijepodne krenuo je dr.vet.med. Branimir Reindl koji je mačku uspio uhvatiti bez sedacije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Upravo smo sjeli mačka i ja u auto i krećemo prema Slavonskom Brodu. Uz svježe juneće mljeveno meso ženka servala vrlo brzo je ušla u transporter, odnosno kavez. Pretpostavljao sam da je pitoma, no zaista me iznenadila. Pomirisala mi je ruku i hranu u ruci i uz malo nagovaranja je ušla u kavez, Niti u jednom trenu me nije pokušala napasti, je režala, ali nije napadala. Sad se vozimo prema Delnicama gdje ćemo kod komunalnog redara pokušati očitati čip iz kaveza, ne bi je izvlačili da je ne uznemiravamo - rekao nam je veterinar oduševljeno.

- Ruščica je zaista super mjesto za životinje, pogotovo u ovakvim situacijama. Imat će i vanjski i grijani dio, ali kako sam rekao, nadamo se da ćemo pronaći vlasnika. Mislim da bi možda to biti i serval koji je nestao u kod Celja sredinom svibnja 2023. godine. Raspitali smo se kod kolega iz Slovenije i izgleda da taj nije pronađen. I dalje ta teorija nije sigurna, ali mogao bi biti - zaključuje Reindl.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Serval, latinskog naziva Leptailurus serval, divlja je životinja iz porodice mačaka, crvenkastosmeđe dlake s tamnim pjegama. Ova mačka znatno je veća od domaće mačke, tijelo joj u dužinu naraste do jednog metra, a dosegne težinu do 18 kilograma. Noge su joj, s obzirom na veličinu tijela, dugačke, a posebna su joj karakteristika i neobično dugačke uši. Ovaj stanovnik afričkih savana često boravi u blizini vode, hrani se malim sisavcima, pticama, gmazovima i vodozemcima.