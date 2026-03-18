ISTRAGA U TIJEKU

FOTO Ovo je ekipa iz Slavonije koja je uhićena zbog droge i pranja novca. Idu pred suca...

U koordiniranoj akciji policije i USKOK-a razotkrivena je organizirana kriminalna skupina koja je, prema sumnjama istražitelja, ilegalnom trgovinom drogom zaradila najmanje milijun eura. Uhićeno je devet osoba, među kojima su i osječka odvjetnica te sin predsjednice vukovarskog Općinskog suda.
Osijek: Privođenje uhićenih zbog droge i pranja novca kod sudca istrage
Istragom je utvrđeno kako su se osumnjičenici od kraja 2024. godine povezali u zločinačko udruženje s ciljem nabave i preprodaje većih količina marihuane, kokaina, hašiša i amfetamina na području Hrvatske i Slovenije. Glavni organizatori dogovarali su nabavu i transport droge s krijumčarima, dok su ostali članovi sudjelovali u skladištenju i daljnjoj distribuciji. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
