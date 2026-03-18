FOTO Ovo je ekipa iz Slavonije koja je uhićena zbog droge i pranja novca. Idu pred suca...

U koordiniranoj akciji policije i USKOK-a razotkrivena je organizirana kriminalna skupina koja je, prema sumnjama istražitelja, ilegalnom trgovinom drogom zaradila najmanje milijun eura. Uhićeno je devet osoba, među kojima su i osječka odvjetnica te sin predsjednice vukovarskog Općinskog suda.
Istragom je utvrđeno kako su se osumnjičenici od kraja 2024. godine povezali u zločinačko udruženje s ciljem nabave i preprodaje većih količina marihuane, kokaina, hašiša i amfetamina na području Hrvatske i Slovenije. Glavni organizatori dogovarali su nabavu i transport droge s krijumčarima, dok su ostali članovi sudjelovali u skladištenju i daljnjoj distribuciji.
Posebno intrigantna uloga pripisuje se odvjetnici koja je, prema sumnjama USKOK-a, sudjelovala u organizaciji nabave najmanje deset kilograma marihuane. Osim toga, nakon uhićenja članova skupine, preuzimala je njihovu obranu, prenosila im upute o iskazima te o sadržaju obrane izvještavala vodeće članove kriminalne mreže.
Istražitelji navode kako je skupina preprodala najmanje 54 kilograma marihuane i 2,5 kilograma kokaina, čime su ostvarili nezakonitu dobit od najmanje 700.000 eura, dok se ukupna vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje na gotovo milijun eura.
Dio zarađenog novca pokušali su prikriti ulaganjem u nekretnine, pokretnine i poslovne aktivnosti, čime su, prema sumnjama, počinili i kazneno djelo pranja novca.
Tijekom pretraga pronađene su dodatne količine droge, uključujući još 20 kilograma marihuane i više od pola kilograma amfetamina, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. Za sve osumnjičene USKOK će zatražiti određivanje istražnog zatvora.
Ova akcija još je jedan pokazatelj intenzivne borbe protiv organiziranog kriminala i mreža povezanih s trgovinom drogom, koje često uključuju i neočekivane aktere iz društvenih struktura.
