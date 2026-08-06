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ODLAGALIŠTE U GOSPIĆU

FOTO Ovo je ekološka bomba od 37.000 tona u Gospiću! Opasni otpad prijetnja je i ljudima

Uskok je, nakon velikog interesa javnosti, objavio cjeloviti nalaz vezan uz vještačenje približno 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. na lokaciji su utvrdili postojanje velike količine miješanog tehnogenog otpada, približeno 37.000 tona, a potvrdili su opasna svojstva. Navode kako je HP14 višestruko iznad granične vrijednosti 25. HP14 je inače oznaka za jedno od opasnih svojstava otpada, a znači ekotoksičan otpad tj. onaj otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredan ili dugoročni rizik za okoliš.
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Potvrdili su i značajna prekoračenja koncentracija metala u tlu poput bakra kojeg ima 9946 miligrama na kilogram tla, a maksimalno dopuštena koncentracija je oko 100 miligrama. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Potvrdili su i značajna prekoračenja koncentracija metala u tlu poput bakra kojeg ima 9946 miligrama na kilogram tla, a maksimalno dopuštena koncentracija je oko 100 miligrama. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Komentari 9

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