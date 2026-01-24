FOTO Ovo je Kijev nakon udara, ministar optužuje: Putin napad naredio za vrijeme pregovora

Rusija je u noći na subotu pokrenula masivan zračni napad na dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkiv. Napad se dogodio dok su u Abu Dhabiju trajali prvi izravni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Napad se dogodio dok su u Abu Dhabiju trajali prvi izravni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u gotovo četiri godine rata, što je izazvalo oštre osude iz Kijeva.
Eksplozije su u glavnom gradu odjekivale satima nakon što je oko jedan sat ujutro oglašena zračna opasnost. Ukrajinska protuzračna obrana borila se s valovima dronova i projektila, uključujući hipersonične "Cirkone" i balističke "Iskandere".
Prema podacima ukrajinskih zračnih snaga, u napadu je korišteno ukupno 396 zračnih oružja, od čega čak 375 dronova i 21 projektil različitih tipova. Posljedice su vidljive diljem Kijeva.
U četvrti Holosivski uništen je gornji kat tvornice slatkiša, a oštećena je i privatna kuća.
U drugim dijelovima grada izbili su požari u garažnom kompleksu, pogođena je cisterna s gorivom, a oštećene su i stambene zgrade te uredski prostori.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je "cinično" naredio masovni raketni napad.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u petak je rekao da je prerano donositi zaključke nakon prvoga dana sastanaka u Abu Dhabiju te je pozvao Rusiju da pokaže kako je spremna na završetak rata.
U Kijevu je gotovo šest tisuća stambenih zgrada ostalo bez grijanja, a vlasti su objavile da se oko 80 posto Ukrajine suočava s izvanrednim prekidima opskrbe električnom energijom.
Ovo je treći veliki udar na energetsku infrastrukturu od početka godine, nakon napada devetog i dvadesetog siječnja, koji su već ozbiljno oslabili mrežu.
