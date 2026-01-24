Obavijesti

CINIZAM KREMLJA

FOTO Ovo je Kijev nakon udara, ministar optužuje: Putin napad naredio za vrijeme pregovora

Rusija je u noći na subotu pokrenula masivan zračni napad na dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkiv. Napad se dogodio dok su u Abu Dhabiju trajali prvi izravni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Aftermath of a Russian drone and missile attack in Kyiv
Rusija je u noći na subotu pokrenula masivan zračni napad na dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkiv, usmrtivši najmanje jednu osobu i ranivši više desetaka. | Foto: Valentyn Ogirenko
