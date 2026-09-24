EKSKLUZIVNO: U DALMACIJI FOTO Ovo je kuća gdje je živio ubojica Aleksić: Prijeti mu 40 godina, ranije je ubio i djevojku

Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću (50), osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Aleksić je na ročištu na Županijskom sudu u Šibeniku priznao krivnju, što se i očekivalo s obzirom na to da je krivnju priznao i prilikom ispitivanja u DORH-u još u svibnju

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