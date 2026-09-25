Član žirija za Maksimir i autor pobjedničkog rješenja rade na istoj akademiji ured do ureda?

Natječaj za novi stadion u Maksimiru donio je pobjedničko rješenje renomiranog arhitektonskog studija iz Milana. Pobjednici i jedan od članova žirija povezani su s istom prestižnim arhitektonskim fakultetom. Pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru odabralo je deveteročlano povjerenstvo. U njemu je bilo šest arhitekata i stručnjaka, Toma Plejić, Vasa Perović, Vjera Bakić, François Chas, Mia Roth-Čerina i Nenad Fabijanić, te Zvonimir Boban, Tonči Glavina i Tomislav Tomašević. Prvotno je u žiriju trebao biti i Kersteen Geers. No prema najnovijim informacijama, on nije sudjelovao ni na jednoj sjednici. Službena stranica natječaja za Geersa piše kako je među članovima ocjenjivačkog suda, dok je Vjera Bakić navedena kao njegova zamjenica. No nigdje nije objavljeno da je on odustao od sudjelovanja u radu žirija.

Pobjedu je odnio VG13 Architects Studio Associato iz Milana. Talijanskim arhitektima Tommasu Fantiniju i Albertu Rossiju pripalo je 390.400 eura nagrade. Fantini i Rossi dvojica su talijanskih arhitekata rođenih 1992. godine. Obojica su diplomirala 2017. na Accademia di Architettura di Mendrisio u Švicarskoj, a danas svoj arhitektonski studio vode iz Milana. Upravo je ta akademija ključna u priči. Accademia di Architettura di Mendrisio prestižni je arhitektonski fakultet u Švicarskoj, službeno utemeljen 1996. godine kao jedna od osnivačkih jedinica Università della Svizzera italiana (USI). USI je jedno od 12 certificiranih javnih sveučilišta u Švicarskoj i član je swissuniversities. Sveučilište je organizirano u šest fakulteta te djeluje u nizu studijskih i istraživačkih područja, među kojima su arhitektura, komunikacijske znanosti, računalna znanost, znanost o podacima, ekonomija, zdravstveni studiji, humanističke znanosti, informatika, pravo, medicina i biomedicina. Dakle, dvojica autora pobjedničkog rada za novi Maksimirski stadion svoje su arhitektonsko obrazovanje stekla upravo na toj instituciji.

I tu se vraćamo na početak teksta. Kersten Geers, koji je na službenoj stranici bio naveden kao dio ocjenjivačkog žirija, ali na kraju nije sudjelovao na sjednicama, prema podacima Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), ondje je redoviti profesor. Na istoj akademiji predaje i radi i Tommaso Fantini, jedan od dvojice autora pobjedničkog projekta za novi stadion u Maksimiru. A zanimljiv je i detalj oko njihovih ureda. Tommaso Fantini naveden je u Palači Canavée, ured C3.69, na razini P3. Kersten Geers nalazi se na istoj adresi - Canavée, ured C3.70, također na razini P3. Drugim riječima, autor pobjedničkog projekta i član povjerenstva nisu povezani samo istom prestižnom arhitektonskom institucijom. Prema navedenim podacima, rade na istoj akademiji, a njihovi su uredi neposredno susjedni.