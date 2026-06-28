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TEŠKA NESREĆA

FOTO STRAŠNO Ovo je avion koji se srušio u Francuskoj. 11 mrtvih

Nove fotografije s mjesta pada zrakoplova otkrivaju razmjere teške nesreće u kojoj je život izgubilo 11 osoba. Na snimkama se vidi da je veći dio glavnog trupa zrakoplova ostao relativno očuvan nakon pada, no prednji dio letjelice i krila pretrpjeli su velika oštećenja.
French rescuers work at the site of a plane crash, in Tomblaine
Fotografije također pružaju jasniji prikaz područja na kojem se dogodila nesreća. Prema riječima regionalnog dužnosnika Yvesa Seguya, zrakoplov se srušio na biciklističku stazu u blizini stambenih kuća i trgovačkog centra. Unatoč tome, nitko od ljudi koji su se nalazili na tlu nije ozlijeđen. | Foto: Christian Hartmann
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Fotografije također pružaju jasniji prikaz područja na kojem se dogodila nesreća. Prema riječima regionalnog dužnosnika Yvesa Seguya, zrakoplov se srušio na biciklističku stazu u blizini stambenih kuća i trgovačkog centra. Unatoč tome, nitko od ljudi koji su se nalazili na tlu nije ozlijeđen. | Foto: Christian Hartmann
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