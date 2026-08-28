FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'
Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.
Ratko Mladić se od 2011. nalazio u haaškom pritvoru u Scheveningenu. Zbog relativno komfornih uvjeta u usporedbi s drugim zatvorima, čuvari su za BBC rekli kako zatvor nazivaju 'Hiltonom Haaga'. | Foto: