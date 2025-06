'GOST RADIO PROBLEME' FOTO Ovo je mjesto ubojstva u Sisku. Kraj kafića su upalili lampione za preminulog (53)...

U četvrtak oko 20:30 u Sisku ispred jednog ugostiteljskog objekta došlo je do smrtnog stradavanja 53-godišnjeg hrvatskog državljanina. Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, objavili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke. "Nismo bili kod kuće sinoć. Ubijen je tata od vlasnika, sin je vlasnik. Čuli smo samo da je neki gost radio probleme, on ga je zamolio da izađe van i dogodilo se to što se dogodilo", kazali su susjedi koji žive u blizini kafića Tomy ispred kojeg je došlo do tragedije... "Prijateljica mi je radila kod njega, kaže da je bio dobar čovjek i da su to dobri ljudi. Ma strašno", dodaje jedan stanovnik Siska. Kod kafića su danas upaljeni lampioni u spomen na preminulog 53-godišnjaka.... "Policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Sisku nastavljaju kriminalističko istraživanje i poduzimanje drugih mjera i radnji na utvrđivanju okolnosti ovog događaja", dodaju iz policije.