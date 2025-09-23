FOTO Ovo je mjesto strave gdje je ubijen stručnjak za sigurnost: 'Izašao je iz auta pa mu prišao..'

- Sjedila sam u dvorištu kada su se čuli pucnjevi, kada sam izašla na kapiju vidjela sam automobil da stoji na cesti i nekoga kako sjedi za upravljačem, auto bio na sredini ceste. Onda su izašli i drugi susjedi, netko je pozvao Hitnu pomoć i policiju - rekla je žena iz Šušnjevaca. Mještani su uznemireni, jer takvo što se nikada kod njih nije dogodilo. Ekipa Hitne pomoći čim je stigla na mjesto događaja započela je sa reanimacijom izrešetanog muškarca, no, nažalost on je preminuo.