TRAGEDIJA U SL. BRODU

FOTO Ovo je mjesto strave gdje je ubijen stručnjak za sigurnost: 'Izašao je iz auta pa mu prišao..'

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac. Počinitelj je poznat policiji i trenutno je u bijegu
