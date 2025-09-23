TRAGEDIJA U SL. BRODU
FOTO Ovo je mjesto strave gdje je ubijen stručnjak za sigurnost: 'Izašao je iz auta pa mu prišao..'
U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac. Počinitelj je poznat policiji i trenutno je u bijegu
