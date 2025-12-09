FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Nakon pružene hitne medicinske pomoći, mladić je prevezen u KBC Rijeka gdje je bio smješten pod nadzorom. Danas je priveden. Istraga o ovom brutalnom femicidu je u tijeku, a neslužbeno se spominje da je motiv zločina mogla biti ljubomora.
Za Rominu su svi koji su je poznavali imali samo riječi hvale. Bila je vesela, živahna i uvijek spremna pomoći. Radila je kao manikerka u frizerskom i kozmetičkom salonu, a njezin vedri duh bio je uvijek u središtu svakog društva. Fran je, s druge strane, također radio u frizerskom salonu, a prema svjedočenjima prijatelja, ostavljao je dojam mirnog i dragog mladića. Ni prijatelji, ni obitelj, nisu primijetili nikakve naznake nasilja u njihovom odnosu.
- Romina je bila osoba koju smo svi voljeli. Niti jedan trenutak nisam pomislila da bi nešto ovako moglo dogoditi. Fran je bio miran, drag dečko. Nismo ni slutili da bi mogao biti sposoban za ovako nešto - ispričala je jedna od njezinih prijateljica, koja je ostala zatečena cijelim događajem.
