FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Za Rominu su svi koji su je poznavali imali samo riječi hvale. Bila je vesela, živahna i uvijek spremna pomoći. Radila je kao manikerka u frizerskom i kozmetičkom salonu, a njezin vedri duh bio je uvijek u središtu svakog društva. Fran je, s druge strane, također radio u frizerskom salonu, a prema svjedočenjima prijatelja, ostavljao je dojam mirnog i dragog mladića. Ni prijatelji, ni obitelj, nisu primijetili nikakve naznake nasilja u njihovom odnosu. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL