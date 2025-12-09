Obavijesti

POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke
Rijeka je u šoku nakon strašnog zločina u kojem je 24-godišnji Fran B. usmrtio svoju djevojku Rominu V. (23). Nakon što je u subotu u ranim jutarnjim satima brutalno napao Rominu u stanu u centru grada, Fran je pokušao oduzeti vlastiti život. Policija ga je pronašla u stanu na četvrtom katu, teško ozlijeđenog i prekrivenog krvlju, uz dva krvava noža. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
