FOTO Ovo je najelitnija postrojba hrvatske policije: 'S pravom nose naziv prvog štita'
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, uz glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu i suradnike, nazočio je svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen-obilježju, uz obitelji poginulih pripadnika te predstavnika udruga. U 9 sati ministar Božinović obišao je taktičko-tehnički zbor.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, uz glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu i suradnike, nazočio je svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL