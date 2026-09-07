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SLAVE 36. OBLJETNICU

FOTO Ovo je najelitnija postrojba hrvatske policije: 'S pravom nose naziv prvog štita'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, uz glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu i suradnike, nazočio je svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen-obilježju, uz obitelji poginulih pripadnika te predstavnika udruga. U 9 sati ministar Božinović obišao je taktičko-tehnički zbor.
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Zagreb: Svečano obilježavanje 36. godišnjice osnutka ATJ Lučko
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, uz glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu i suradnike, nazočio je svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, uz glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu i suradnike, nazočio je svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Komentari 5

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