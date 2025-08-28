U ZATVORU SU FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.