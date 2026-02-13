Obavijesti

MEĐU PRIVEDENIMA I POLICAJAC!

FOTO Ovo je zaplijenila policija u Slavoniji. I oni iznenađeni! Tu su hrpa oružja, kokain, novac...

Ogromna zapljena oružja na istoku Hrvatske! Tri osobe su uhićene, a ukupno deset je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem u sklopu akcije "Colt 45", jedne od najvećih akcija zapljene oružja na području Osječko-baranjske županije (OBŽ), izvijestila je u petak policija.
Tri osobe su uhićene, a ukupno deset je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem u sklopu akcije "Colt 45", jedne od najvećih akcija zapljene oružja na području Osječko-baranjske županije (OBŽ), izvijestila je u petak policija. | Foto: PU osječko-baranjska
