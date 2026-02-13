FOTO Ovo je zaplijenila policija u Slavoniji. I oni iznenađeni! Tu su hrpa oružja, kokain, novac...

Ogromna zapljena oružja na istoku Hrvatske! Tri osobe su uhićene, a ukupno deset je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem u sklopu akcije "Colt 45", jedne od najvećih akcija zapljene oružja na području Osječko-baranjske županije (OBŽ), izvijestila je u petak policija.
Pretragama je, uz ostalo, oduzeta 41 puška, jedna automatska puška, strojnica, 25 raznih pištolja, devet optičkih uređaja, 130 spremnika streljiva, 21 prigušivač, 9.800 eura. Također je oduzet jedan raketni bacač, 12,7 kilograma baruta, 11.688 komada raznoga streljiva, 93,9 grama kokaina i 932 grama marihuane te više od 150 raznih dijelova oružja.
Načelnik osječko-baranjske kriminalističke policije Krunoslav Patača rekao je na konferenciji za novinare kako je nakon više od šest mjeseci istraživanja, u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom, jučer obavljena završna akcija nad ukupno deset osoba s područja OBŽ.
Ističe kako je, temeljem naloga osječkog Županijskog suda, 50 policajaca jučer pretražilo domove, obiteljske kuće i vozila, na ukupno 14 lokacija, na području Belišća, Osijeka, Donjeg Miholjca i drugih dijelova županije.
Od deset osoba obuhvaćenim akcijom, starih između 34 i 62 godine, tri su uhićene i danas će biti predane pritvorskom nadzorniku te ispitane u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu. Osumnjičeni su za ukupno deset kaznenih djela protuzakonitog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksploziva te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u osječko-baranjskoj policiji.
Istraživanjem koje je trajalo preko šest mjeseci obuhvaćeno je deset osoba, ali za devet osoba utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela.
Osumnjičenici su u dobi od 32 do 74 godine s prebivalištem na postajnim područjima području PP Belišće, PP Donji Miholjac, PP Našice te Osijeka. Među privedenima je i policijski službenik ove PU, koji je rješenjem načelnika Policijske uprave osječko-baranjske odmah udaljen iz službe, a protiv njega bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.
Patača je istaknuo kako je za dvije osobe utvrđeno da su djelovali povezano, dok su se ostali pojavljivali kao kupci ili osobe koje su povremeno dolazili zbog usluga popravka ili prepravljanja oružja. Utvrđeno je i više slučajeva prodaje toga oružja. Pronašli smo i nekoliko primjeraka visokokvalitetnog oružja, kojeg su osumnjičenici sami napravili u svojim radionicama i koje je spremno za daljnje korištenje, kazao je na press konferenciji...
Pet osoba iz ovoga istraživanja imale su ovlaštenje za posjedovanje oružja i bili su članovi određenih lovačkih udruga, dodao je Patača.
Zamjenik načelnika osječko-baranjske policijske uprave Darijo Premec izvijestio je da je među osobama obuhvaćenim ovom akcijom i jedan policajac, koji je rješenjem načelnika PU udaljen iz službe, a protiv njega će se pokrenuti i disciplinski postupak.
"I nas je iznenadila ovolika količina oružja. Ovo nije oružje koje je zaostalo iz rata, već oružje koje je netko namjeravao koristiti za neke svoje svrhe. Ovakvu zapljenu nismo dugo imali, možda u godinama nakon Domovinskog rata", kazao je Premec.
