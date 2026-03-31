RAT PROTIV HEZBOLAHA

FOTO Ovo su izraelski vojnici koji su poginuli u Libanonu

Piše Filip Sulimanec,
FOTO Ovo su izraelski vojnici koji su poginuli u Libanonu
Devet vojnika IDF-a poginulo je u borbama u Libanonu od početka operacije „Ričući lav” 28. veljače

Četiri vojnika IDF-a poginula su tijekom borbi na jugu Libanona, potvrdila je izraelska vojska u utorak.

Vojska je objavila imena trojice poginulih vojnika: kapetana Noama Madmonija, stožernog narednika Bena Cohena i stožernog narednika Maxsima Entisa, dok ime četvrtog vojnika još uvijek nije odobreno za objavu.

Tijekom incidenta ranjena su još dvojica vojnika, jedan teže, a drugi s umjerenim ozljedama.

Obitelji svih pogođenih vojnika su obaviještene, priopćila je vojska.

Devet vojnika IDF-a poginulo je u borbama u Libanonu od početka operacije „Ričući lav” 28. veljače. Od početka rata, 22 civila poginula su u raketnim i projektilskim napadima iz Libanona i Irana.

U četvrtak je 43-godišnji Uri Peretz poginuo u Nahariji nakon izravnog pogotka, kada je Hezbollah ispalio val raketa na sjever Izraela, pri čemu je dodatno ozlijeđeno dvadeset i pet osoba.

