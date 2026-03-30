INVAZIJA na skijama. Evo kako su Izraelci ušli u Libanon

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da će izraelska vojska proširiti svoju kopnenu kampanju u južnom Libanonu. Govoreći na konferenciji za novinare, Netanyahu je rekao da je proširenje „sigurnosnog pojasa” u Libanonu namijenjeno „sprječavanju prijetnje invazijom i udaljavanju protutenkovske raketne vatre od naše granice”.

Izgleda da je Bibi prešao s riječi na djelo jer je IDF objavio snimku svojih vojnika kako na skijama jurišaju na položaje Hezbolaha.

- Postrojbe Alpinističke jedinice provele su ciljanu operaciju na složenom, snijegom prekrivenom terenu, od sirijskog Hermona do područja planine Dov, s ciljem pronalaska i demontaže terorističke infrastrukture te prikupljanja ključnih obavještajnih podataka, kao i sprječavanja terorističkih organizacija da uspostave uporište duž južnog Libanona - objavio je IDF.

Invazija Libanona

Iako je Mossad u ingenioznoj akciji s pagerima i voki tokijima ubio i osakatio brojne pripadnike Hezbolaha, a IDF ubio vođu Hasana Nasrallaha, iranski saveznik se uključio u ovaj rat i danima bombardira sjever Izraela.

Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrič pozvao je svoju zemlju da anektira južni Libanon, dok je vojska u pojačanom napadu na to područje uništila mostove i kuće.

- Nova izraelska granica mora biti Litani”, rekao je, misleći na rijeku Litani, važan vodotok koji prolazi kroz južni Libanon, oko 30 km od granice s Izraelom - rekao je Smotrič.