PEDOFIL I PREDATOR

FOTO Ovo su nove fotografije s imanja monstruma Epsteina: Gates, citati ispisani po tijelu...

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma SAD-a objavili su nove fotografije s imanja pokojnog pedofila Jeffreyja Epsteina. Riječ je o još jednom u nizu materijala koje su demokrati iznijeli u javnost posljednjih tjedana, no to nisu dugo najavljivani i iščekivani „Epsteinovi dosjei“. Ti dosjei, podsjećamo, odnose se na dokumentaciju Ministarstva pravosuđa, nastalu tijekom dviju kaznenih istraga protiv Epsteina za njegova života. U javnost je danas pušteno ukupno 68 fotografija s Epsteinova imanja. Dio fotografija je djelomično redigiran, neka su lica zamagljena, neka potpuno uklonjena. Svi su materijali objavljeni bez ikakva konteksta ili objašnjenja.
FOTO Ovo su nove fotografije s imanja monstruma Epsteina: Gates, citati ispisani po tijelu...
