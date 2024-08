FOTO Ovo su cijene hrane na hodočašćima: 'Kilogram odojka 30, a janjetine 40 eura...'

Vukovinsko proštenje je u tijeku, a ove godine kilogram odojka je 30 eura (lani 35), a kilogram janjetine 40 eura (lani 55!). Cijena pića je još skuplja, tako litra vina košta 20 eura (lani 15), a pivo košta 4 eura (ista cijena).

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Vožnja na ringišpilu košta 5 eura, pišu Kronike Velike Gorice.

Uz svetkovinu blagdana Gospe Sinjske svake godine neizostavno je tradicionalna gastronomska ponuda, od uštipaka i fritula do janjetine i odojka na ražnju. Koliko se toga proteklih dana ispeklo, nitko ne zna reći broj, ali kupaca ne nedostaje. Ove se godine tako janjetina prodavala za 45-50 eura za kilogram dok je odojak stajao od 30 do 35 eura. Tradicionalni sinjski uštipak prodavao se od 1,5 eura do 3 eura, koliko je koštala i mala porcija fritula. Za onu veliku na pojedinim standovima trebalo je izvojiti i pet eura.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Na sajmu Trsat, pored svetišta, kilogram odojka je 30 eura, a kilogram janjetine 40 eura. Fritule su 5 eura, a na štandovima se mogu kupiti nektarine za 4 eura, a breskve za 3 eura.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Kad je u pitanju piće, na sajmu nema nešto poput domaćeg vina ili sokova, ljudi uglavnom piju po kafićima.

U Aljmašu nema janjetine ni prasetine, kao ni glazbe uživo kao što je bilo prethodnih godina. Uglavnom je dostupna brza hrana, a ćevapi koštaju 8 eura, hamburger 5, cheeseburger 6 eura, a langošica 3 eura.

Foto: Meri Tomljanović/24sata