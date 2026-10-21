FOTO Pa ti štipaj predsjednika: Kineskom studentu zabranili su ulazak na Tajvan na pet godina

Tajvanske vlasti protjerale su kineskog studenta nakon što je na društvenoj mreži Douyin objavio snimku predsjednika Lai Ching-tea. Prstima je postavljenima ispred kamere stvorio dojam da štipa predsjednika. Tajvanska Nacionalna imigracijska agencija potvrdila je 16. listopada da mu je ukinula dozvolu za ulazak zbog kršenja propisa koji uređuju dolazak građana kontinentalne Kine.

Foto: Douyin

Student, kojeg mediji navode samo prezimenom Wang, snimio je Laija tijekom govora na Nacionalnom tajvanskom sveučilištu prošlog tjedna. Uz video je napisao da je Lai ondje i da se pružila prilika koja dolazi jednom u životu.

- Ujedinjenje s obje strane Tajvanskog tjesnaca, protivljenje separatističkim potezima koji traže neovisnost Tajvana i ujedinjenje je neizbježno - stajalo je u oznakama objave koje se često pojavljuju u kineskoj političkoj retorici. Autor objave, Wang.

Foto: National Immigration Agency

Wang je u međuvremenu izbrisao snimku, ispričao se i uklonio sav sadržaj sa svojeg računa na Douyinu. Imigracijska agencija navela je da je prekršio načelo jednakosti i dostojanstva iz pravila za ulazak građana kontinentalne Kine. Dodali su kako njihovo društvo poštuje različita mišljenja i slobodu, ali da posjetitelji moraju poštovati zakone i propise. Wang pet godina neće moći ući u njihovu državu.

- Sloboda govora mora uvijek podrazumijevati uzajamno poštovanje prema drugima, poručio je glasnogovornik Nacionalnog tajvanskog sveučilišta.

Sveučilište je za ABC navelo da je Wang došao s partnerskog sveučilišta te da je tijekom istrage pružilo potrebnu pomoć. Tajvanski političar Lin Pei-hsiang propitivao je odluku o protjerivanju i pitao ograničava li ona slobodu govora. Smatra da treba razlikovati političku satiru od stvarne prijetnje. Lo Wen-jia, glavni tajnik Zaklade za razmjenu preko Tajvanskog tjesnaca, podržao je odluku imigracijske agencije, ali se nada da slučaj neće utjecati na buduće studentske razmjene s kontinentalnom Kinom.

*uz korištenje AI-ja