VIDEO: Pogledajte kako su unuci djedu za 90. rođendan “oživjeli” uspomene uz AI video

U viralnom videu s Instagrama obitelj je 90 godišnjem djedu za rođendan složila posebnu AI čestitku. Prvi dio videa pokazuje djeda kako radi savršeni salto, iako u stvarnosti jedva hoda – sve je generirano umjetnom inteligencijom, ali njemu i svima oko njega to izgleda kao najzabavniji “što bi bilo kad bi bilo” trenutak.

Pogledajte viralni video:

Zatim kreće emotivni dio: uz pomoć AI alata oživljene su stare obiteljske fotografije, lica i trenuci iz njegova života. Ljudi sa slika se miču, smiju i pozdravljaju, a djed u fotelji gleda kako mu se prošlost doslovno pokreće pred očima, sa suzama u očima i osmijehom na licu. Video je istovremeno presladak i malo jeziv podsjetnik na to što danas možemo napraviti s AI jem kad se spoje tehnologija i obiteljska nostalgija.