Obavijesti

Tech

Komentari 0
OŽIVJELI OBITELJSKE USPOMENE

VIDEO: Pogledajte kako su unuci djedu za 90. rođendan “oživjeli” uspomene uz AI video

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO: Pogledajte kako su unuci djedu za 90. rođendan “oživjeli” uspomene uz AI video
Foto: Instagram/Screenshoot

Unuci su 90 godišnjem djedu za rođendan napravili AI video u kojem prvo “izvede” salto, a zatim mu pred očima ožive stare obiteljske fotografije i uspomene. Rezultat je viralni klip koji spaja čistu nostalgiju i moć današnje umjetne inteligencije.

U viralnom videu s Instagrama obitelj je 90 godišnjem djedu za rođendan složila posebnu AI čestitku. Prvi dio videa pokazuje djeda kako radi savršeni salto, iako u stvarnosti jedva hoda – sve je generirano umjetnom inteligencijom, ali njemu i svima oko njega to izgleda kao najzabavniji “što bi bilo kad bi bilo” trenutak.

Pogledajte viralni video: 

Zatim kreće emotivni dio: uz pomoć AI alata oživljene su stare obiteljske fotografije, lica i trenuci iz njegova života. Ljudi sa slika se miču, smiju i pozdravljaju, a djed u fotelji gleda kako mu se prošlost doslovno pokreće pred očima, sa suzama u očima i osmijehom na licu. Video je istovremeno presladak i malo jeziv podsjetnik na to što danas možemo napraviti s AI jem kad se spoje tehnologija i obiteljska nostalgija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika
IMAŠ DALJINSKI- KORISTI GA

Netflix potiho ugasio popularnu opciju i navukao bijes korisnika

Streaming div počeo je gasiti podršku za Google Cast na novijim uređajima, prisiljavajući korisnike da promijene svoje navike gledanja
Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila
OSTAO IM CIJELI PROSINAC

Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila

Najveći doprinos Teslinu rezultatu dao je najprodavaniji crossover Model Y, a ukupna prodaja marke u Norveškoj od siječnja do studenoga porasla je 34,6% u odnosu na isto razdoblje lani
Kraj besplatne ere za ChatGPT? Stižu oglasi, a to je tek početak?
IT STRUČNJAK OTKRIO DETALJE

Kraj besplatne ere za ChatGPT? Stižu oglasi, a to je tek početak?

Stručnjaci nagađaju da bi se oglasi mogli pojavljivati unutar integriranih pretraga, slično kao što to radi Google, ili kao preporuke proizvoda kada korisnik traži savjet za kupnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025