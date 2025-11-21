Obavijesti

Show

Komentari 5
BLIZANKE IZBORA?

Viralni video 'Miss Čilea' i 'Miss Slovenije' postao je pravi hit: Svi komentiraju samo jedno

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Viralni video 'Miss Čilea' i 'Miss Slovenije' postao je pravi hit: Svi komentiraju samo jedno
1
Foto: Instagram

Video koji je postao viralan pokrenuo je lavinu komentara. Natjecateljice su oduševile ne samo izgledom, već i energijom kojom su osvojile publiku na društvenim mrežama, a brojni obožavatelji odmah su im se javili

Nevjerojatna sličnost između 'Miss Universe Čilea', Maríje Ignacije 'Inne' Moll, i 'Miss Universe Slovenije', Hane Klaut, postala je glavna tema na društvenim mrežama. Njihov kratki, spontani video s priprema za 'Miss Universe'  2025 obišao je gotovo cijeli svijet, a obožavatelji ih u šali nazivaju 'izgubljenim blizankama'.

Snimka nastala u backstageu prikazuje obije natjecateljice kako u identičnim, jarko plavim kupaćim kostimima, u savršenom ritmu pjevaju španjolsku verziju pjesme 'I'm Like You' iz filma 'Barbie kao Princeza i sirotica. Njihova zarazna energija, sinkronizirani pokreti i nevjerojatna fizička sličnost odmah su osvojili milijune pregleda, a na društvenim mrežama komentari ne prestaju stizati. No, iako izgledaju kao da su rođene jedna drugoj, njihove životne priče prilično su različite.

RASKOŠ LJEPOTE FOTO Pista 'gorjela' od ljepote: Pogledajte atraktivne misice u najodvažnijim izdanjima
FOTO Pista 'gorjela' od ljepote: Pogledajte atraktivne misice u najodvažnijim izdanjima

Slovenka Hana Klaut je stomatologinja, etablirana manekenka i humanitarka, poznata po projektima vezanima uz mentalno zdravlje i razvoj empatije.

NEOBIČNO IZDANJE Prva palestinska Miss Universe zanimljivim modnim odabirima oduševila fanove diljem svijeta
Prva palestinska Miss Universe zanimljivim modnim odabirima oduševila fanove diljem svijeta

S druge strane, Inna Moll iz Čilea počela je karijeru kao dječja manekenka, a danas je globalno poznata digitalna kreatorica koja koristi svoju platformu za promicanje ekologije, društvene odgovornosti i samopoštovanja.

PRAVI SPEKTAKL FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025
FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

U moru glamura, obveza i zahtjevnog ritma priprema, njihov duet djelovao je kao iskren trenutak opuštanja. Publiku je osvojio ne samo njihov sličan izgled, već toplina i međusobno poštovanje koje zrači iz njihovog druženja. Inače, Hana nažalost nije izborila ulazak u 'Top 30', dok se Čileanka Inna plasirala među najboljih 12 natjecateljica ovogodišnjeg 'Miss Universea'.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda
Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila
NAŠA PREDSTAVNICA

Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Laura Gnjatović javila se iz Tajlanda videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama. U njemu je istaknula kako je preponosna i presretna zbog plasmana te zahvalila svima na podršci
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025