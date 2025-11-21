Viralni video 'Miss Čilea' i 'Miss Slovenije' postao je pravi hit: Svi komentiraju samo jedno

Nevjerojatna sličnost između 'Miss Universe Čilea', Maríje Ignacije 'Inne' Moll, i 'Miss Universe Slovenije', Hane Klaut, postala je glavna tema na društvenim mrežama. Njihov kratki, spontani video s priprema za 'Miss Universe' 2025 obišao je gotovo cijeli svijet, a obožavatelji ih u šali nazivaju 'izgubljenim blizankama'.

Snimka nastala u backstageu prikazuje obije natjecateljice kako u identičnim, jarko plavim kupaćim kostimima, u savršenom ritmu pjevaju španjolsku verziju pjesme 'I'm Like You' iz filma 'Barbie kao Princeza i sirotica. Njihova zarazna energija, sinkronizirani pokreti i nevjerojatna fizička sličnost odmah su osvojili milijune pregleda, a na društvenim mrežama komentari ne prestaju stizati. No, iako izgledaju kao da su rođene jedna drugoj, njihove životne priče prilično su različite.

Slovenka Hana Klaut je stomatologinja, etablirana manekenka i humanitarka, poznata po projektima vezanima uz mentalno zdravlje i razvoj empatije.

S druge strane, Inna Moll iz Čilea počela je karijeru kao dječja manekenka, a danas je globalno poznata digitalna kreatorica koja koristi svoju platformu za promicanje ekologije, društvene odgovornosti i samopoštovanja.

U moru glamura, obveza i zahtjevnog ritma priprema, njihov duet djelovao je kao iskren trenutak opuštanja. Publiku je osvojio ne samo njihov sličan izgled, već toplina i međusobno poštovanje koje zrači iz njihovog druženja. Inače, Hana nažalost nije izborila ulazak u 'Top 30', dok se Čileanka Inna plasirala među najboljih 12 natjecateljica ovogodišnjeg 'Miss Universea'.

Foto: Instagram