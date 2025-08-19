NIZ POŽARA U ROVINJU
FOTO Pakleni dan vatrogasaca u Rovinju: 'Dali su sve od sebe pa smogli snage za novi požar...'
Rovinjski vatrogasci imali su danas iznimno zahtjevan dan s požarima stanova te požarom otvorenog prostora, a nakon niza intervencija njihov zapovjednik pohvalio je napore kako bi što brže ugasili buktinje. - Dali su sve od sebe da ukrote vatrenu buktinju na sedmom katu i onda još smogli snage da se odmah prebacimo na novi požar u starogradskoj jezgri. Je da nas je bilo i na kisiku i na infuziji ali se to odradilo onako kako mi vatrogasci znamo "kad je najteže - vic i puno puno dobre vibre". Hvala na svemu svima. Zahvaljujem i svim ostalim službama koji su nam nesebično pomagali te našim građanima - napisao je.