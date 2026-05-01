FOTO Palo rukovanje: Milanović i Plenković se sreli u Okučanima

U Okučanima se obilježava 31. obljetnica Vojno-redarstvene operacije Bljesak u kojoj je od pobunjenih Srba u svibnju 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija i najavljena pobjedonosna operacija Oluja.

Okupio se i državni vrh, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te premijerom Andrejem Plenkovićem, koji su se tom prilikom i pozdravili, piše N1.

Središnja svečanost uz prigodan program održava se kod spomen-obilježja Kocka vedrine. Za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu u crkvi svetog Vida služit će se misa zadušnica.

Proslava pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije tradicionalno je počela budnicom ulicama Okučana, a uz protokolarni dio, građani će u petak moći razgledati i tradicionalni taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane i MUP-a te sudjelovati u cjelodnevnom programu.