OBLJETNICA BLJESKA

FOTO Palo rukovanje: Milanović i Plenković se sreli u Okučanima

Piše Franjo Lepan, Veronika Miloševski,
FOTO Palo rukovanje: Milanović i Plenković se sreli u Okučanima
Za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu u crkvi svetog Vida služit će se misa zadušnica

U Okučanima se obilježava 31. obljetnica Vojno-redarstvene operacije Bljesak u kojoj je od pobunjenih Srba u svibnju 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija i najavljena pobjedonosna operacija Oluja.

Okupio se i državni vrh, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te premijerom Andrejem Plenkovićem, koji su se tom prilikom i pozdravili, piše N1.

Središnja svečanost uz prigodan program održava se kod spomen-obilježja Kocka vedrine. Za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu u crkvi svetog Vida služit će se misa zadušnica.  

27. OBLJETNICA AKCIJE Milanović: Ovo treba učiti djecu, Plenković: Važno da generacije znaju što je ovdje bilo 90-ih...
Milanović: Ovo treba učiti djecu, Plenković: Važno da generacije znaju što je ovdje bilo 90-ih...

Proslava pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije tradicionalno je počela budnicom ulicama Okučana, a uz protokolarni dio, građani će u petak moći razgledati i tradicionalni taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane i MUP-a te sudjelovati u cjelodnevnom programu.

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
INFLACIJA 5,8 POSTO

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

