PLASTENIK MARIHUANE

FOTO Pao diler kod Bjelovara: Evo što su mu pronašli u kući

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Kod 44-godišnjaka pronađeni su marihuana, amfetamin, hašiš i ecstasy, a u dvorištu druge kuće više od 15 stabljika indijske konoplje. Slijede vještačenja i nastavak kriminalističkog istraživanja.

Policijski službenici na području Bjelovara pretražili su dvije kuće koje koristi 44-godišnji muškarac te tijekom akcije pronašli više vrsta droge, ali i nasad indijske konoplje u plasteniku. Kako su izvijestili iz policije, pretrage su provedene temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Tijekom prve pretrage, obavljene u obiteljskoj kući u bjelovarskom Radničkom naselju, policajci su pronašli nekoliko vrsta narkotika. Oduzeto je nešto manje od 35 grama marihuane, oko 19 grama amfetamina, gotovo šest grama hašiša te jedna tableta ecstasyja.

No, to nije bio kraj otkrićima. U drugoj kući kojom se također koristi osumnjičeni, policija je u dvorišnom plasteniku pronašla i nasad s više od 15 stabljika indijske konoplje.

Sva pronađena droga, kao i stabljike konoplje, privremeno su oduzeti te će biti poslani u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, gdje će biti provedena toksikološka analiza.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, a iz policije poručuju da je riječ o još jednoj akciji u sklopu kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga.

