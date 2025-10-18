Obavijesti

JUBILEJ ROMA, SINTIJA I PUTUJUĆIH NARODA

FOTO Papa Lav primio Rome u Vatikanu, potpisao se na violinu

Danas se održava se Jubilej Roma, Sintija i putujućih naroda kao dio Katoličkog jubileja 2025. godine. Ovaj jubilej dio je većeg jubileja koji je najavio Papa Franjo, a koji se obilježava pod motom 'Hodočasnici nade' i traje od Božića 2024. do Bogojavljenja 2026. godine
Papa Leo XIV primio je u audijenciju zajednice Roma, Sintija i putujućih naroda iz cijelog svijeta u dvorani Pavao VI u Vatikanu, u sklopu jubileja posvećenog tim narodima. | Foto: Reuters
