FOTO Papa Lav primio Rome u Vatikanu, potpisao se na violinu

Danas se održava se Jubilej Roma, Sintija i putujućih naroda kao dio Katoličkog jubileja 2025. godine. Ovaj jubilej dio je većeg jubileja koji je najavio Papa Franjo, a koji se obilježava pod motom 'Hodočasnici nade' i traje od Božića 2024. do Bogojavljenja 2026. godine
Papa Leo XIV primio je u audijenciju zajednice Roma, Sintija i putujućih naroda iz cijelog svijeta u dvorani Pavao VI u Vatikanu, u sklopu jubileja posvećenog tim narodima.
Papa Leo XIV primio je u audijenciju zajednice Roma, Sintija i putujućih naroda iz cijelog svijeta u dvorani Pavao VI u Vatikanu, u sklopu jubileja posvećenog tim narodima.
Papa Leo XIV primio je u audijenciju zajednice Roma, Sintija i putujućih naroda iz cijelog svijeta u dvorani Pavao VI u Vatikanu, u sklopu jubileja posvećenog tim narodima.
Temelj teme jubileja je 'Nada je u pokretu – otac moj i majka moja bili su Aramejci nomadi' – uz naglasak na pokretu, migraciji, životu na marginama.
Papa je potaknuo sve prisutne da vjeruju da je mir moguć — ne samo san — te da ga trebamo graditi unutar sebe, svojih obitelji i zajednica.
Potpisao se na violinu jednog od glazbenika.
Istaknuo je kako ti narodi, kroz svoju tradiciju nomadskog života, svjedoče tri temeljne istine: pouzdanje u Boga, nevezanje uz zemaljska dobra i živa vjera kroz djela i riječi.
Papa je priznao da su ti narodi često bili marginalizirani — izbačeni iz gradova, bez pristupa istim pravima, obrazovanju i kulturi — i povezao tu marginalizaciju s modelom društva koji je proizveo velike društvene nepravde, globalne krize i ratove.
Potaknuo je prisutne da prihvate dostojanstvo obitelji, rada i molitve kao sredstva oslobađanja od zidova nepovjerenja i straha.
Istakao je poziv tim zajednicama da budu protagonisti promjene — da izađu iz međusobnog nepovjerenja, pokažu ljepotu svoje kulture, dijele vjeru, molitvu i kruh poštenog rada.
Podsjetio je da jubilej dolazi 60 godina nakon susreta Pape Pavla VI s nomadskim narodima 1965. godine u Pomezii, kada je svečano okrunjena slika Marije kao “Kraljice Roma, Sinti i putujućih naroda”.
