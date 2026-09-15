FOTO Pevex u Požegi otvorio 35. prodajni centar: 'Sretni smo da smo došli u središte Slavonije'

PEVEX je danas u Požegi otvorio novi prodajni centar veličine 4700 četvornih metara. U novi objekt s pripadajućim zemljištem od gotovo 18 000 četvornih metara, PEVEX je investirao više od devet milijuna eura.

Dio je to strateškog plana kojim kompanija postaje još dostupnija svojim kupcima te doprinosi razvoju lokalnih gospodarstava. U prodajnom centru PEVEX Požega posao je dobilo 47 djelatnika, a u sklopu objekta je i kafić Samo Fino.

Još bolje iskustvo kupovine, suvremeno uređen i opremljen prodajni centar sa svim artiklima namijenjenima uređenju i opremanju domova i okućnica uz neizostavnu ponudu robe široke potrošnje, čekaju kupce u prodajnom centru PEVEX Požega. Na raspolaganju im je 20 000 proizvoda iz osam prodajnih programa: Građevina i boje, Željeznarija, Vrt i sezona, Elektronika, Dom i dizajn, Keramika i sanitarije, Kućanski uređaji te roba Široke potrošnje.

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Dodatna pogodnost za kupce, osim velikog izbora proizvoda domaćih i inozemnih dobavljača renomiranih brendova, su dostupne usluge koje nude i ostali PEVEX prodajni centri te program lojalnosti PEVEX KLUB s popustima na posebno označene cijene.

„Požega je dio našeg strateškog plana, a posebno smo sretni da smo došli u središte Slavonije. Vjerujemo kako Požegi treba ovakav prodajni centar u kojem će na jednom mjestu pronaći ama baš sve što im je potrebno za svakodnevni život. Zahvaljujem ovom prilikom našim vlasnicima na podršci u daljnjoj ekspanziji, a dobavljačima što prate naš razvojni put u kojem smo sve bolji i jedna od najuspješnijih hrvatskih kompanija – istaknuo je prilikom otvorenja prodajnog centra predsjednik Uprave PEVEX-a Krešimir Bubalo.

Nakon Požege investicijski ciklus PEVEX-a se nastavlja i to u Karlovcu, Sisku, Novom Zagrebu, Koprivnici, Opuzenu, Splitu, Velikoj Gorici itd.

Foto: PR

Uz otvorenje prodajnih centara intenzivno se radi i na tehnološkom napretku kompanije uvođenjem humanoidnih robota, autonomnih viličara, digitalnih cijena i samoposlužnih blagajni.

Investicije su dio dugoročnog strateškog plana kompanije, kojim se ne samo ulaže u infrastrukturu, dostupnost kupcima, uslugu i u konačnici jačanje lokalnih sredina, već se osigurava stabilan rast i jačanje pozicije PEVEX-a na tržištu.

Povodom otvorenja prodajnog centra kupce čeka popust od 20% do 14. rujna na sve redovne cijene, ali i ostale pogodnosti.

PEVEX danas ima 35 prodajnih centara u 31. hrvatskom gradu i općini.