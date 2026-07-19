FOTO Pijavica uništila kamp na Lošinju. Ljude helikopterom prebacili u KBC Rijeka

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije objavila je kako je pijavica uništila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Nepogoda se dogodila u nedjelju u 4:30 sati.

- Počupala je 50-ak borova koji su popadali na automobile, kamp prikolice i šatore. Nažalost 2 gosta su ozlijeđena i prebačena helikopterom u KBC Rijeka - objavila je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

Foto: Facebook

Dodali su da je na terenu 22 vatrogasca sa šest vozila.