Počupala je 50-ak borova koji su popadali na automobile, kamp prikolice i šatore. Nažalost 2 gosta su ozlijeđena i prebačena helikopterom u KBC Rijeka - objavila je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije
DVOJE OZLIJEĐENIH
FOTO Pijavica uništila kamp na Lošinju. Ljude helikopterom prebacili u KBC Rijeka
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Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije objavila je kako je pijavica uništila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Nepogoda se dogodila u nedjelju u 4:30 sati.
- Počupala je 50-ak borova koji su popadali na automobile, kamp prikolice i šatore. Nažalost 2 gosta su ozlijeđena i prebačena helikopterom u KBC Rijeka - objavila je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.
Dodali su da je na terenu 22 vatrogasca sa šest vozila.
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