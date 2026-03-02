Zelenski se nada mirovnim pregovorima do kraja tjedna

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da bi se novi mirovni pregovori Ukrajine i Rusije trebali održati ovog tjedna, unatoč američkim i izraelskim napadima na Iran, ali dodao da će se razmotriti nova lokacija s obzirom na sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku. Zelenski je rekao da Kijev razmatra novu lokaciju za pregovore koji su se trebali održati 5. i 6. ožujka u Abu Dhabiju, ali bi se sada mogli premjestiti u Tursku ili Švicarsku.

- Zbog trenutačnih neprijateljstava ne možemo potvrditi da će se sastanak održati u Abu Dhabiju, ali unatoč tome nitko nije otkazao sastanak - rekao je ukrajinski predsjednik novinarima na brifingu putem aplikacije WhatsApp.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je u ruskom interesu nastaviti mirovne pregovore s Ukrajinom te da Moskva i dalje želi postići diplomatsko rješenje kako bi se okončao četverogodišnji rat.

Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak i na Kijev i na Moskvu da pronađu način za kraj sukoba. Unatoč više rundi pregovora, Ukrajina i Rusija su još uvijek udaljene u svojim stavovima. Zelenski je u ponedjeljak ponovio da neće popustiti zahtjevu Moskve da Ukrajina ustupi preostalih 20 posto istočnog teritorija Donecka koji Rusija nije uspjela zauzeti.

Zelenski je rekao da pozicija Ukrajine jača pošto je preživjela kritične hladne zimske mjesece i ostala otporna unatoč intenzivnim ruskim napadima dronovima i raketama na njezinu energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski predsjednik je također poručio da ratovi na Bliskom istoku do sada nisu utjecali na opskrbu Ukrajine oružjem. "Ali, naravno, shvaćamo da bi dugotrajan rat, ako bude dugotrajan, kao i intenzitet borbi mogli utjecati na količinu opreme za protuzračnu obranu koju ćemo primiti", dodao je.

Zelenskij je upozorio i da Rusija priprema novi val napada na infrastrukturu, logistiku i opskrbu vodom te dodao da ključni izazov Kijevu ostaje osigurati dovoljne isporuke sustava za protuzračnu obranu.

Ukrajina je spremna podijeliti svoja iskustva u protuzračnoj obrani, ali zasad nema izravnih zahtjeva od Velike Britanije ili drugih partnera da to i učini, dodao je.