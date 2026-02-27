Rusi: Postigli smo primirje kod nuklearne elektrane Zaporižja

Lokalni prekid vatre stupio je na snagu u petak blizu nuklearne elektrane Zaporižja na jugoistoku Ukrajine kako bi se omogućio popravak vanjskog dalekovoda, rekli su ruski dužnosnici. Najveća nuklearna elektrana u Europi je pod ruskom kontrolom od gotovo samog početka rata 2022. Trenutno ne proizvodi električnu energiju te ovisi o vanjskoj opskrbi za hlađenje nuklearnih materijala i izbjegavanje katastrofalne nesreće.

Rusija i Ukrajina se učestalo uzajamno optužuju za ugrožavanje sigurnosti elektrane zbog napada u njenoj blizini. Slično primirje je postignuto prošle godine kada dalekovodi tjednima nisu funkcionirali te je postrojenje ovisilo o dizelskom agregatu za proizvodnju električne energije. Ruska uprava je u priopćenju rekla da je najnoviji prekid vatre stupio na snagu uz pomoć Rafaela Grossija, čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Ruski dužnosnici rekli su da je jedan od vanjskih dalekovoda i dalje u funkciju, a da će popravak preostalih trajati najmanje tjedan dana. Razine zračenja su normalne, kazala je uprava. Ukrajina nije zasad komentirala izvješće.

Pitanje o tome tko bi trebao upravljati ogromnom elektranom je jedno od spornih pitanja u mirovnim pregovorima, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države i koji sporo napreduju te se njihov nastavak očekuje u Ženevi idućeg mjeseca.