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FOTO Planuo kombi u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Planuo kombi u Zagrebu
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Foto: Čitatelj 24sata

Na instervenciju su stigli policija i DVD Dragonožec, sve je ohlađeno i napravljen je očevid. Vlasnik će ukloniti vozilo s prometnice

U potpunosti je izgorio kombi u Gornjem Dragonošcu u Zagrebu u petak popodne, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je brzo ugašen.

Foto: Čitatelj 24sata

Na instervenciju su stigli policija i DVD Dragonožec, sve je ohlađeno i napravljen je očevid. Vlasnik će ukloniti vozilo s prometnice.

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