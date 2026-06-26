FOTO Planuo kombi u Zagrebu

U potpunosti je izgorio kombi u Gornjem Dragonošcu u Zagrebu u petak popodne, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je brzo ugašen.

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Na instervenciju su stigli policija i DVD Dragonožec, sve je ohlađeno i napravljen je očevid. Vlasnik će ukloniti vozilo s prometnice.